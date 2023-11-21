Кейн после 1:1 с Северной Македонией: «От нас ждали победы 5:0 или 6:0, но соперник выбил Италию в стыках ЧМ. Мы можем по-настоящему гордиться тем, как провели отбор»

Харри Кейн доволен игрой сборной Англии в квалификации Евро-2024.

В заключительном матче группового этапа Англия на выезде сыграла вничью с Северной Македонией (1:1). возглавила группу, набрав 20 очков.

«Мы знали, что это будет сложная игра против достойной команды, играющей на таком поле, на котором сложно играть в нашем стиле.

Мы уступали со счетом 0:1 по ходу игры при спорном пенальти. Было приятно выйти на поле – я всегда стараюсь помочь команде, играю я 90 минут или 10 минут. Для нас было важно сравнять счет – жаль, что мы не смогли забить второй. Думаю, это был автогол, почти уверен. Если кто-то и должен был забить второй гол, так это мы.

В матче с Мальтой мы были неосторожны с мячом, сегодня у нас был небольшой промах в контратаке и спорный пенальти. Мы играли против команды, над которой от нас ждали победы со счетом 5:0 или 6:0, но они хорошо поработали, чтобы выбить Италию в стыковых матчах чемпионата мира.

Мы можем по-настоящему гордиться тем, как провели отборочный цикл», – сказал капитан сборной Англии.

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