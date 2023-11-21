Коул об 1 голе Рэшфорда в 16 играх за «МЮ»: «Такие фрики, как Месси и Роналду, 20 лет не останавливались ни на сезон. Маркус нестабилен»

Энди Коул высказался о Маркусе Рэшфорде, у которого 1 гол в 16 играх за «МЮ».

– Насколько вы обеспокоены формой в этом сезоне? Как вы считаете, что идет не так сейчас? Что ему нужно сделать, чтобы набрать кондиции?

– Я не знаю. Я действительно не знаю. В прошлом сезоне у него была феноменальная форма, а за сезон до этого он показывал примерно то же, что сейчас. Такие фрики, как и , не останавливались ни на сезон. Около 20 лет на высочайшем уровне и ни сезона перерыва. Так и нужно играть на элитном уровне.

Только Маркус знает, что происходит в его голове сейчас. Его форма в последние 4-5 лет нестабильна, и я не знаю, способен ли он вернуться на прежний уровень. Он выходит в старте каждую неделю, этого хочет любой игрок.

Если бы у меня был 1 гол в 16 матчах, я бы вернулся к основам и задумался бы о том, как тренируюсь, как бью и так далее. Я бы сделал все возможное, чтобы набрать форму, – сказал бывший нападающий « ».

Полную статистику 26-летнего Рэшфорда можно найти здесь.

Рэшфорд – игрок чуть выше среднего уровня, которого не стоит переоценивать

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