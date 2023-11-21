Коул об 1 голе Рэшфорда в 16 играх за «МЮ»: «Такие фрики, как Месси и Роналду, 20 лет не останавливались ни на сезон. Маркус нестабилен»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Энди Коул МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Маркус Рэшфорд Интер Майами Футбол

Энди Коул высказался о Маркусе Рэшфорде, у которого 1 гол в 16 играх за «МЮ».

– Насколько вы обеспокоены формой Маркуса Рэшфорда в этом сезоне? Как вы считаете, что идет не так сейчас? Что ему нужно сделать, чтобы набрать кондиции?

– Я не знаю. Я действительно не знаю. В прошлом сезоне у него была феноменальная форма, а за сезон до этого он показывал примерно то же, что сейчас. Такие фрики, как Лионель Месси и Криштиану Роналду, не останавливались ни на сезон. Около 20 лет на высочайшем уровне и ни сезона перерыва. Так и нужно играть на элитном уровне.

Только Маркус знает, что происходит в его голове сейчас. Его форма в последние 4-5 лет нестабильна, и я не знаю, способен ли он вернуться на прежний уровень. Он выходит в старте каждую неделю, этого хочет любой игрок.

Если бы у меня был 1 гол в 16 матчах, я бы вернулся к основам и задумался бы о том, как тренируюсь, как бью и так далее. Я бы сделал все возможное, чтобы набрать форму, – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».

Полную статистику 26-летнего Рэшфорда можно найти здесь.

Рэшфорд – игрок чуть выше среднего уровня, которого не стоит переоценивать

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25 комментариев

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Причёска Бэйла
Рэшфорд в этом сезоне позорище
+20
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+20
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Любезный Коссутий
у Маркуса новый контракт и новый Роллс-Ройс. ему не до голов
+15
-1
+14
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Кефтеме
Ответ Stereophonics89
Рон откровенно не тянул при Тен Хаге Шансы были посмотрим на него в игре с топовыми сборными сейчас лига, в которой он играет и соперники, с которыми он встречался в отборе на Евро, не показывают его уровень
Как можно это минусить , обиженки на стрёме
+8
-3
+5
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Stereophonics89
Ответ Xm.md
Но Мем Хаг выгнал лучшего игрока в истории футбола, а не Рэшфорда
Рон откровенно не тянул при Тен Хаге
Шансы были

посмотрим на него в игре с топовыми сборными
сейчас лига, в которой он играет и соперники, с которыми он встречался в отборе на Евро, не показывают его уровень
+9
-4
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Любезный Коссутий
Ответ Xm.md
Но Мем Хаг выгнал лучшего игрока в истории футбола, а не Рэшфорда
правильно сделал.
+9
-4
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Кефтеме
Чел обозвал Месси и Роналду фриками 😂
+3
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+2
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Stereophonics89
вот совсем не понимаю разговоров именно о форме Рэша
он в прошлом сезоне очень часто играл ЦФ
И хоть я считаю, что это не его позиция, в прошлом сезоне его результативность, что логично, была обусловлена хорошей реализацией
Играя слева, он такую реализацию даже близко не показывает

Рэша подводят именно реализация и плохо прокаченное принятие решений
у него есть скорость, дриблинг, удар и пас (всё на хорошем уровне)
но он раз от раза бьёт там, где нужно отдать, идёт в дриблинг там, где можно оббежать или отдает пас там, где нужно ударить
вижу основную проблему в этом, а не в мифической "форме"
+3
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Artuom Batishev
Всю свою карьеру Рэш был нестабилен. В МЮ ожидали, что вдруг😅 что-то изменится?? Это так не происходит. Вторую половину прошлого сезона он выложился ради нового контракта и только.
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Кефтеме
Чел обозвал Месси и Роналду фриками 😂
=_=
+1
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Лёха Жданчик
Решфорд переоцененный игрок уровня Лингарда....есдинственная причина по которой он до сих пор в клубе это его дисциплина ...но на ней далеко не уедешь
+1
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MustangGT
Ага! Сейчас еще Решфорда будем сравнивать с Лео и Кришем!
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Юсуф Тайсумов
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Ответ Xm.md
Но Мем Хаг выгнал лучшего игрока в истории футбола, а не Рэшфорда
лучшего игрока в какой это истории? если в истории чм то у нее 0+0 в плей-офф чм за 20 лет, в остальном у Месси больше очков по гол + пас имея на 150 матчей меньше , чем у нее
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Иван Абланов
Ответ Причёска Бэйла
Рэшфорд в этом сезоне позорище
зато зп мощнейшая)
+1
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Всеволод Бобров
Ответ Причёска Бэйла
Рэшфорд в этом сезоне позорище
так ладно не получалось бы, но он по полю ходит будто особо и не надо это ему.
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a2wai
Он просто слишком отвлечен на тусовки и кормление бедных детей.
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Men77
Ответ Xm.md
Но Мем Хаг выгнал лучшего игрока в истории футбола, а не Рэшфорда
че ты врешь? не выгонял он Месси, они даже не работали вместе.
Ты лжец!😁
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Artuom Batishev
Ответ Христиан Юла
У старины Энди - 93 забитых за "МЮ", а за всю карьеру 229.
Другие времена, другие условия, другие мячи, другая медицина и т.д. Для своего периода он вполне себе отлично забивал. Да и играл в двойках нападения, когда голы естественно делились между двумя форвардами.
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Виталий А.
А ведь мог бы играть в Ливерпуле и как Трент выиграть всё в клубном мировом футболе.
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Христиан Юла
У старины Энди - 93 забитых за "МЮ", а за всю карьеру 229.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Рэшфорд средний игрок с очень ограниченными талантами. Просто его грамотно раскрутили пиарщики.
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Boba
с 1 голом в 16 играх, тут даже Дзюба выглядит в разы стабильнее ..))
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