Тюкавин и Комличенко включены в расширенный состав сборной на матчи с Перу и Чили
Константин Тюкавин и Николай Комличенко включены в расширенный состав сборной.
Нападающие «Динамо» и «Локомотива» не вошли в изначальный список тренерского штаба на BetBoom матчи сборной с Перу и Чили.
«Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах.
Кроме того, впереди еще 2 тура МИР РПЛ и матчи FONBET Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений. Поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко», – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости