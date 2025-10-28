Тюкавин и Комличенко включены в расширенный состав сборной на матчи с Перу и Чили

Константин Тюкавин и Николай Комличенко включены в расширенный состав сборной.

Нападающие «Динамо » и «Локомотива » не вошли в изначальный список тренерского штаба на BetBoom матчи сборной с Перу и Чили.

«Приняли решение дополнительно включить двух форвардов в расширенный список сборной. Это связано с тем, что не все наши нападающие получают достаточно игровой практики в своих клубах.

Кроме того, впереди еще 2 тура МИР РПЛ и матчи FONBET Кубка России. По опыту, к сожалению, не можем исключать повреждений. Поэтому решили заранее подстраховаться и включить в расширенный список Константина Тюкавина и Николая Комличенко », – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.