Глебов о судействе Сухого с «Зенитом»: «Вендел дергает за футболку меня, я дергаю его – фол свистят в нашу сторону. Это достаточно странно»
В матче 13-го тура Мир РПЛ «Динамо» уступило со счетом 1:2.
– Тяжелая игра получилась. Много борьбы, единоборств.
– Вы вышли в три центральных защитника.
– Решили так сыграть. Получилось ли? Вопрос к главному тренеру.
– После игры Валерий Карпин выражал недовольство судейством, вы о чем-то говорили с арбитром. О чем?
– Немного непонятные фолы свистел. В центре поля Вендел дергает за футболку меня, я дергаю его – фол свистят в нашу сторону. Это достаточно странно. Если оба правила нарушают, почему свистят в нашу сторону?
– Что скажете по игре в атаке – какое было игровое задание?
– На своей половине поля схема была 5-4-1, старались прессинговать один в один.
– Получилось?
– Результат неудовлетворительный. Поэтому – больше нет, чем да.
– Один удар в створ по воротам «Зенита». Как оцените игру в атаке?
– Было не так ярко, как в прошедших играх. Продолжим работу, – сказал полузащитник «Динамо».