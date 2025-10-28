Глебов о судействе Сухого с «Зенитом»: «Вендел дергает за футболку меня, я дергаю его – фол свистят в нашу сторону. Это достаточно странно»

Данил Глебов остался недоволен судейством Алексея Сухого в матче с «Зенитом».

В матче 13-го тура Мир РПЛ «Динамо » уступило со счетом 1:2.

– Тяжелая игра получилась. Много борьбы, единоборств.

– Вы вышли в три центральных защитника.

– Решили так сыграть. Получилось ли? Вопрос к главному тренеру.

– После игры Валерий Карпин выражал недовольство судейством, вы о чем-то говорили с арбитром. О чем?

– Немного непонятные фолы свистел. В центре поля Вендел дергает за футболку меня, я дергаю его – фол свистят в нашу сторону. Это достаточно странно. Если оба правила нарушают, почему свистят в нашу сторону?

– Что скажете по игре в атаке – какое было игровое задание?

– На своей половине поля схема была 5-4-1, старались прессинговать один в один.

– Получилось?

– Результат неудовлетворительный. Поэтому – больше нет, чем да.

– Один удар в створ по воротам «Зенита». Как оцените игру в атаке?

– Было не так ярко, как в прошедших играх. Продолжим работу, – сказал полузащитник «Динамо».