Кварацхелия получил желтую за недовольство и пропустит следующий матч Грузии – в плей-офф отбора на Евро

Хвича Кварацхелия из-за дисквалификации пропустит следующий матч Грузии.

Вингер, представляющий « », был предупрежден за недовольство решением судьи на 75-й минуте встречи с Испанией (1:3, второй тайм).

не сыграет в ближайшем матче национальной команды – это будет игра в плей-офф отбора на Евро-2024. Соперник станет известен после жеребьевки, назначенной на 23 ноября.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?