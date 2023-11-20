Кварацхелия получил желтую за недовольство и пропустит следующий матч Грузии – в плей-офф отбора на Евро

Теги Сборная Испании по футболу дисквалификации судьи Наполи сборная Грузии по футболу квалификация Евро-2024 Овидиу Хацеган Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия из-за дисквалификации пропустит следующий матч Грузии.

Вингер, представляющий «Наполи», был предупрежден за недовольство решением судьи Овидиу Хацегана на 75-й минуте встречи с Испанией (1:3, второй тайм).

Кварацхелия не сыграет в ближайшем матче национальной команды – это будет игра в плей-офф отбора на Евро-2024. Соперник станет известен после жеребьевки, назначенной на 23 ноября.

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8 комментариев

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Artem Piatkov
Пропустит матч в плей-офф отбора🤡

Красавец)
Не мог сдержать эмоции?
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upuckuH
Ответ upuckuH
Грузия четвертая в группе ) Какое плей-офф ? а если Италия обыгрывает Украину - Украина тоже в плей-офф или как ?
Люксембрг 17 очков, Грузия - 8, а Грузия в каком-то плей-офф ?))) Шта ?
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upuckuH
Ответ upuckuH
Люксембрг 17 очков, Грузия - 8, а Грузия в каком-то плей-офф ?))) Шта ?
это плей-офф от Лиги Наций что ли ?
Зачем Испания играет матчи свои отбора и теряет игроков, если они победили в ней в прошлом году?)
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Скорый поезд
Ответ upuckuH
Люксембрг 17 очков, Грузия - 8, а Грузия в каком-то плей-офф ?))) Шта ?
Про Лигу наций УЕФА ничего не слышали? Грузия заняла 1-е место в своей группе и поборется за путевку на ЧЕ.
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upuckuH
Ответ Скорый поезд
Про Лигу наций УЕФА ничего не слышали? Грузия заняла 1-е место в своей группе и поборется за путевку на ЧЕ.
я понял уже. тупая система )
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