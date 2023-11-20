Кварацхелия получил желтую за недовольство и пропустит следующий матч Грузии – в плей-офф отбора на Евро
Хвича Кварацхелия из-за дисквалификации пропустит следующий матч Грузии.
Вингер, представляющий «Наполи», был предупрежден за недовольство решением судьи Овидиу Хацегана на 75-й минуте встречи с Испанией (1:3, второй тайм).
Кварацхелия не сыграет в ближайшем матче национальной команды – это будет игра в плей-офф отбора на Евро-2024. Соперник станет известен после жеребьевки, назначенной на 23 ноября.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Красавец)
Не мог сдержать эмоции?
Зачем Испания играет матчи свои отбора и теряет игроков, если они победили в ней в прошлом году?)