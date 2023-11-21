Агент Гайича об интересе «Фиорентины»: «У меня есть связи с 5-6 клубами из Италии, Германии, Греции. Милану все нравится в ЦСКА»

Теги ЦСКА Фиорентина премьер-лига Россия бундеслига Германия серия А Италия Милан Гайич Футбол

Агент Милана Гайича высказался об интересе «Фиорентины» к защитнику ЦСКА.

«Я разговаривал с некоторыми агентами и европейскими клубами. У меня есть связи с пятью-шестью клубами, например, из Греции, Италии, Германии. С ЦСКА мы не общались.

У Милана есть действующий контракт. Он отличный игрок. Еще слишком рано о чем-то говорить. Тем более Гайичу все нравится в ЦСКА, ему повезло с клубом», — сказал Раде Чалдович.

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1 комментарий

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Alematte_Caunnabeau
Я запутался в этих ваших Гайчах)))
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