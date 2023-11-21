Герман Ткаченко: «Краснодар» хочет усилить три позиции: номер 6, номер 8 и номер 11»

Герман Ткаченко рассказал о селекции «Краснодара».

«Насколько я знаю, « » ведет переговоры и хочет усилить три позиции: номер шесть, номер восемь и номер одиннадцать.

В современной команде, которая бьется за первые места, сколько должно быть футболистов? Ну не одиннадцать же», – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?