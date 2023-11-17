ЦСКА об инсайде про 4 новичков в случае отставания от «Краснодара» не более 5 очков: «А что если 6? Не понимаем с Федотовым. Интересно, как такой бред выдумывается»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Владимир Федотов ахахаха Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА может подписать четырех новых футболистов зимой.

По данным Metaratings.ru, московский клуб укрепит несколько позиций во время зимней паузы, если команда останется в лидирующей группе.

Главный критерий – отставание от «Краснодара» не более, чем в пять очков. В таком случае ЦСКА готов пойти навстречу тренерскому штабу, чтобы усилить состав и бороться за победу в Мир РПЛ.

Эту информацию опроверг директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Интересно, как такой бред в принципе выдумывается. Причем будто бы точный. Именно 5 очков! И именно от «Краснодара»! И тогда именно 4 новичка. Мол НАВСТРЕЧУ штабу пойдут-таки! 🙈

Да, ЦСКА ведет работу над укреплением зимой. Больше попаданий у Метарейтингс замечено не было. Убежден, что читать такое в пятницу вечером противопоказано.

P.S. Созвонились с Владимиром Валентиновичем [Федотовым]. Не понимаем, что будет в случае отставания в 6 очков. Или в те же 5, но не от «Краснодара», например. Вроде бы все и точно, но вопросов у нас осталось больше, чем ответов!» – написал Брейдо.

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18 комментариев

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jqzn88xn6n
ЦСКА и и сразу 4 позиции? Это что-то на фантастическом.
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Spaten
Считать очки от Зенита более прагматично
+4
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Destro7451
пока не увижу фото с Бабаевым, не поверю
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RSI
Ответ Контрольный выстрел
Глядя на таблицу, думаю вброс сделал Мовсесян с Бабаевым для оправдания своей полной профнепригодности )
Выше пишут про Аббаса, Рошу, Мойзеса… Еще Келлвен, Гайч. Все - почти ТОПы для РПЛ. Но и они не в силах выиграть чемпионат… Но привезли-то их Мовсесян с Бабаевым.
+1
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Станислав Грачёв
Ответ Олег Михайлов
Армейцы не усиливают команду уже который год и в тренерском составе и в игровом и в руководстве, смешно и больно читать такие новости
Мойзес, Роша, Файзуллаев не усиление который год?
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Александр Васильев
Брейдо размышляет на тему бреда)
забавно!
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Контрольный выстрел
Глядя на таблицу, думаю вброс сделал Мовсесян с Бабаевым для оправдания своей полной профнепригодности )
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Олег Михайлов
Армейцы не усиливают команду уже который год и в тренерском составе и в игровом и в руководстве, смешно и больно читать такие новости
+2
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ЭАГ
Бред.
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RSI
Я об этом писал пару дней назад. Не инсайд, а просто размышления. Это естественно, что никто не будет вливать деньги в команду, которая без шансов на призы. Которые, кстати, ничего в смысле заработка не дают.
И сколько, по вашему, мы наберем до перерыва?
С большой вероятностью ноль.
И где мы будем в таблице?
То-то же.
Поэтому эти слухи небеспочвенны. ИМХО.
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.ru
Ответ Spaten
Считать очки от Зенита более прагматично
более прагматично было бы выиграть у Факела... а потом уже считать очки
+3
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