ЦСКА об инсайде про 4 новичков в случае отставания от «Краснодара» не более 5 очков: «А что если 6? Не понимаем с Федотовым. Интересно, как такой бред выдумывается»

ЦСКА может подписать четырех новых футболистов зимой.

По данным Metaratings.ru, московский клуб укрепит несколько позиций во время зимней паузы, если команда останется в лидирующей группе.

Главный критерий – отставание от «Краснодара» не более, чем в пять очков. В таком случае ЦСКА готов пойти навстречу тренерскому штабу, чтобы усилить состав и бороться за победу в Мир .

Эту информацию опроверг директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

«Интересно, как такой бред в принципе выдумывается. Причем будто бы точный. Именно 5 очков! И именно от «Краснодара»! И тогда именно 4 новичка. Мол НАВСТРЕЧУ штабу пойдут-таки! 🙈

Да, ЦСКА ведет работу над укреплением зимой. Больше попаданий у Метарейтингс замечено не было. Убежден, что читать такое в пятницу вечером противопоказано.

P.S. Созвонились с Владимиром Валентиновичем [ ]. Не понимаем, что будет в случае отставания в 6 очков. Или в те же 5, но не от « », например. Вроде бы все и точно, но вопросов у нас осталось больше, чем ответов!» – написал Брейдо.

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