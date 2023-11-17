ЦСКА об инсайде про 4 новичков в случае отставания от «Краснодара» не более 5 очков: «А что если 6? Не понимаем с Федотовым. Интересно, как такой бред выдумывается»
ЦСКА может подписать четырех новых футболистов зимой.
По данным Metaratings.ru, московский клуб укрепит несколько позиций во время зимней паузы, если команда останется в лидирующей группе.
Главный критерий – отставание от «Краснодара» не более, чем в пять очков. В таком случае ЦСКА готов пойти навстречу тренерскому штабу, чтобы усилить состав и бороться за победу в Мир РПЛ.
Эту информацию опроверг директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
«Интересно, как такой бред в принципе выдумывается. Причем будто бы точный. Именно 5 очков! И именно от «Краснодара»! И тогда именно 4 новичка. Мол НАВСТРЕЧУ штабу пойдут-таки! 🙈
Да, ЦСКА ведет работу над укреплением зимой. Больше попаданий у Метарейтингс замечено не было. Убежден, что читать такое в пятницу вечером противопоказано.
P.S. Созвонились с Владимиром Валентиновичем [Федотовым]. Не понимаем, что будет в случае отставания в 6 очков. Или в те же 5, но не от «Краснодара», например. Вроде бы все и точно, но вопросов у нас осталось больше, чем ответов!» – написал Брейдо.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
забавно!
И сколько, по вашему, мы наберем до перерыва?
С большой вероятностью ноль.
И где мы будем в таблице?
То-то же.
Поэтому эти слухи небеспочвенны. ИМХО.