Россия забила 8 голов Кубе, Италия вышла на Евро, Украина и Казахстан сыграют в плей-офф, Гави выбыл на 7-9 месяцев, 6-я победа СКА подряд и другие новости

1. Сборная России разгромила Кубу в Волгограде – 8:0 (32 удара!)! Все голы забили разные игроки, Сергей Пиняев мог стать девятым, но не реализовал пенальти за снос Соболева. Это крупнейшая победа России с 2019 года, тогда был рекорд страны – 9:0 с Сан-Марино.

Кстати, игрокам сборной Кубы купили бутсы в «Спортмастере» перед матчем, рассказал комментатор Дмитрий Шнякин.

2. Италия, Чехия и Словения вышли на Евро-2024. Украина, в решающем матче сыгравшая с итальянцами 0:0 (в конце матча украинцы претендовали на пенальти после падения Мудрика, но судья не пошел смотреть повтор), поборется за путевку на турнир через плей-офф, как и Казахстан. Уже известны первые пары: казахстанская сборная встретится в плей-офф с Грецией, Грузия – с Люксембургом.

3. КХЛ. СКА выиграл у ЦСКА, одержав 6-ю победу подряд, «Торпедо» обыграло «Барыс», «Лада» победила минское «Динамо», «Сибирь» уступила «Металлургу».

4. «Барселона» подтвердила разрыв «крестов» и травму мениска у Гави. Хавбеку предстоит операция, он выбыл на 7-9 месяцев, не сыграет за «Барсу» до конца сезона и пропустит Евро-2024. Каталонцы могут получить от ФИФА до 4,3 млн евро в качестве компенсации за травму Гави.

5. Президент «Реала» Флорентино Перес готов запустить Суперлигу без клубов АПЛ.

6. НХЛ. «Рейнджерс» проиграли «Далласу» (3:6), Панарин завершил серию из 15 игр подряд с очками со старта сезона. «Нэшвилл» вырвал победу у «Колорадо» (4:3), забросив 2 шайбы на 60-й минуте – победная на счету Тренина, а «Эвеланш» не спасли очередные очки Ничушкина (1+1). «Флорида» была сильнее «Эдмонтона» (5:3), Бобровский одержал 369-ю победу в лиге и делит 20-е место в истории по их числу. Все результаты дня – здесь.

7. 6 футболок Лео Месси с ЧМ-2022 продадут на аукционе. Ожидаемая цена – 10+ млн долларов.

8. Хоккейная сборная России не сыграет на Кубке мира в 2025 году. Планируется участие Канады, США, Швеции, Финляндии и, возможно, еще двух сборных.

9. Бенжамен Менди подал на «Ман Сити» в суд из-за невыплаты зарплаты с сентября 2021-го по июнь 2023-го.

10. НБА. 42+13 от Янниса помогли «Милуоки» победить «Вашингтон», «Сан-Антонио» крупно уступил «Клипперс» и другие результаты.

11. Правительство РФ выделит более 81,4 млн рублей для победителей II Игр стран СНГ, а управа Академического района Москвы потратит 1 млн рублей на закупку билетов на шоу Навки «Вечера на хуторе».

12. Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов получил приз «Джентльмен года»-2023.

13. Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг пришел на пресс-конференцию в куфии – символе солидарности с Палестиной. Год назад он был отстранен за антисемитизм.

14. Международная федерация конного спорта допустит россиян до соревнований.

15. Ла Лига подала иск к ФИФА в CAS из-за календаря сборных. В Испании считают ошибкой расширение сентябрьского окна до 16 дней с 2026 года.

16. Bellator официально объявил о присоединении к лиге PFL.

17. Норвежский горнолыжник Хенрик Кристофферсен устроил потасовку с экоактивистами на Кубке мира в Австрии.

Цитаты дня.

Алексей Березуцкий об интервью Василия: «Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел»

Премьер Болгарии пригрозил отставкой из-за жесткого разгона протестующих фанатов: «Не могу быть главой правительства, которое избивает людей на улицах. Если в МВД не признают это насилием – уйду»

Эндрик: «Месси – великий игрок, он феноменален. Но я в большей степени фанат Роналду»

Анри о Мбаппе: «У него уже 300 голов, а ему всего 16 лет. Это просто невероятно. Некоторые даже на тренировках столько не забивают»

Экс-игрок «Спортинга» Паим: «Роналду мог бы отдать мне один из своих «Золотых мячей». Будь я наполовину так умен, как Криштиану, это были бы не он и Месси, а я, он и Месси». Криштиану ответил: «Кто этот парень?»

«Месси и Роналду с другой планеты, и Мбаппе это тоже касается. Килиан может забивать по 45-55 голов за год, он дышит футболом». Папен о форварде

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?