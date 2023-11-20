Ла Лига подала иск к ФИФА в CAS из-за календаря сборных. В Испании считают ошибкой расширение сентябрьского окна до 16 дней с 2026 года

Теги Ла Лига Сборная Испании по футболу ФИФА Хавьер Тебас CAS ЧМ-2026 календарь Футбол

Ла Лига решила судиться с ФИФА из-за календаря.

Как сообщает Mundo Deportivo, руководство испанской футбольной лиги подало исковое заявление в Спортивный арбитражный суд. Его не устраивает график матчей сборных, который начнет действовать с сентября 2026 года.

После ЧМ-2026 осенью станет на одно окно для игр национальных команд меньше, однако сентябрьская пауза увеличится до 16 дней и будет включать до 4 матчей. Такая система будет действовать до 2030 года.

В Ла Лиге считают, что подобные изменения нанесут огромный ущерб национальным лигам, которые теряют футболистов на длительный срок в самом начале сезона, и могут быть вредны для самих игроков.

Гави выбыл на 7-9 месяцев из-за травмы. Хавбек не сыграет за «Барсу» до конца сезона и пропустит Евро-2024

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кан и Баллак сидят в баре
Конечно сборные и Фифа не защищаю, но в тоже время тот же Гави и в клубе как на конвеере от звонка до звонка ишачит нон-стоп. Не в сборной так в клубе б сломаться мог через пару матчей. Тут следовало бы и в системе клубных соревнований тоже пересмотреть и анализировать травмы.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Дегенерата Тебаса только сейчас это взволновало, когда стало понятно, что уже сейчас гробят здоровье совсем юных игроков и что это зашквар. Горите вы вместе с уефашными и фифашными дельцами в аду.
+10
-8
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Йохан Чпохан
согласен, сейчас налепили столько не нужных клубных турниров, что многие не выдерживают. с другой стороны - это проблема только топ-клубов, им деньги за эти турниры платят, пусть 2 состава собирают. а сломаться можно везде. у меня знакомая дома на роликах каталась, позвоночник сломала.
Согласен,просто если б тот же Гави сломался в матче кубка с ноунеймом из сегунды- не удивился бы, если б Тебас сказал "Это футбол,что вы хотели". и в тоже время не понимаю кому вообще сдалась таже Лига Наций)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йохан Чпохан
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Конечно сборные и Фифа не защищаю, но в тоже время тот же Гави и в клубе как на конвеере от звонка до звонка ишачит нон-стоп. Не в сборной так в клубе б сломаться мог через пару матчей. Тут следовало бы и в системе клубных соревнований тоже пересмотреть и анализировать травмы.
согласен, сейчас налепили столько не нужных клубных турниров, что многие не выдерживают. с другой стороны - это проблема только топ-клубов, им деньги за эти турниры платят, пусть 2 состава собирают.
а сломаться можно везде. у меня знакомая дома на роликах каталась, позвоночник сломала.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Writer 1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Конечно сборные и Фифа не защищаю, но в тоже время тот же Гави и в клубе как на конвеере от звонка до звонка ишачит нон-стоп. Не в сборной так в клубе б сломаться мог через пару матчей. Тут следовало бы и в системе клубных соревнований тоже пересмотреть и анализировать травмы.
Клубные соревнования как раз в рамках Национальных ассоциаций в последние годы уменьшили кол-во матчей или сократили доп. времени или переигровки - что верно, но ФИФА, УЕФА имея при этом альтернативные варианты увеличения дохода от своих турнирнов пошла по банальному - просто штампуя один турнир за другими и при этом увеличивая кол-во матчей в действующих. Претензии к клубным турнирами в рамках нац ассоциаций считаю уже не актуальными - они пошли на уступки и снизили нагрузку в отличии от ФИФА, УЕФА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SaH4r.
Вся Испания встала на защиту Гави!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Atsuktuvas
Ты календарь переверни - и снова 3 сентября...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
Да всю жизнь играли чемпионат, кубок, суперкубок, еврокубок, матчи сборных. всегда. Это обычная практика.
Причем 80% это матчи, тренировки и жизнь в клубе.
Поэтому чтоб снизить травмы надо начинать с клуба.
Почему тот же Гавя играет все матчи подряд без передыху? надо было его активно ротировать. Это в клубе не делалось. Значит виноват в травма клуб. Не на все 100% виноват, конечно, но тем не менее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
подайте иск на главного тренера, который в матчах которые не чего не решают основу ставит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
salmurat gumarov
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Конечно сборные и Фифа не защищаю, но в тоже время тот же Гави и в клубе как на конвеере от звонка до звонка ишачит нон-стоп. Не в сборной так в клубе б сломаться мог через пару матчей. Тут следовало бы и в системе клубных соревнований тоже пересмотреть и анализировать травмы.
В клубе сломался бы, то норм. ведь клуб платит ЗП, не сборная. там играют за символическую плату.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий