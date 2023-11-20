Ла Лига подала иск к ФИФА в CAS из-за календаря сборных. В Испании считают ошибкой расширение сентябрьского окна до 16 дней с 2026 года
Ла Лига решила судиться с ФИФА из-за календаря.
Как сообщает Mundo Deportivo, руководство испанской футбольной лиги подало исковое заявление в Спортивный арбитражный суд. Его не устраивает график матчей сборных, который начнет действовать с сентября 2026 года.
После ЧМ-2026 осенью станет на одно окно для игр национальных команд меньше, однако сентябрьская пауза увеличится до 16 дней и будет включать до 4 матчей. Такая система будет действовать до 2030 года.
В Ла Лиге считают, что подобные изменения нанесут огромный ущерб национальным лигам, которые теряют футболистов на длительный срок в самом начале сезона, и могут быть вредны для самих игроков.
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а сломаться можно везде. у меня знакомая дома на роликах каталась, позвоночник сломала.
Причем 80% это матчи, тренировки и жизнь в клубе.
Поэтому чтоб снизить травмы надо начинать с клуба.
Почему тот же Гавя играет все матчи подряд без передыху? надо было его активно ротировать. Это в клубе не делалось. Значит виноват в травма клуб. Не на все 100% виноват, конечно, но тем не менее.