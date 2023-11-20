Официально: PFL приобрела Bellator

Теги MMA Bellator PFL / WSOF Ариэль Хельвани Бокс/MMA/UFC

Bellator официально объявил о присоединении к лиге PFL.

Журналист Ариэль Хельвани добавил, что бренд Bellator продолжит существование, но под управлением PFL.

Турниры промоушена в основном будут проводиться за рубежом.

По информации MMA Orbit, все бойцы Bellator будут доступны к участию в турнирах PFL.

В следующем году ожидается крупный турнир, в котором чемпионы PFL подерутся с чемпионами Bellator.

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5 комментариев

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dimpa
То есть есть шанс увидеть бой Нганну - Немков в перспективе
+10
0
+10
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los merengues
Ответ dimpa
То есть есть шанс увидеть бой Нганну - Немков в перспективе
Что тебе такого сделал Вадим?
+13
-3
+10
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BEGEMOT22
Вот это уже интересно
+2
0
+2
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Bayern Munich
Лиги объеденятся? Или как?
+1
0
+1
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Born is the King
Это уже интересно, но что в беллаторе что в пфл нет скаутинга и селекции хотя бы на уровне 1 чемпионшипа
+1
0
+1
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