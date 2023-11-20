Официально: PFL приобрела Bellator

Bellator официально объявил о присоединении к лиге PFL.

Журналист Ариэль Хельвани добавил, что бренд Bellator продолжит существование, но под управлением PFL.

Турниры промоушена в основном будут проводиться за рубежом.

По информации MMA Orbit, все бойцы Bellator будут доступны к участию в турнирах PFL.

В следующем году ожидается крупный турнир, в котором чемпионы PFL подерутся с чемпионами Bellator.

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