Управа Академического района Москвы потратит 1 млн рублей на закупку билетов на шоу Навки «Вечера на хуторе»

Теги Татьяна Навка деньги ледовые шоу Фигурное катание

Московская управа потратит 1 млн рублей на закупку билетов на шоу Навки.

Сведения о контракте опубликованы на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. Заказчиком выступает Управа Академического района Москвы.

В качестве предмета контракта на 1 миллион рублей указано «приобретение билетов и талонов на получение новогоднего подарка на культурно-массовое мероприятие «ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», для вручения жителям Академического района города Москвы в рамках празднования Нового года».

Источник финансирования – бюджет города Москвы. На данный момент контракт находится на исполнении.

Шоу Навки будет проходить с 22 декабря по 7 января в «Мегаспорте».

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55 комментариев

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Олег Соколов
Никогда же такого не было и вдруг опять Шоу Навки)
+35
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Wiley Fox
Это ещё по-божески

Вот песков потратил 37 млн, чтобы Навка ему часы подарила
+30
-1
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Павел Мельников
Будем откровенны, для семьи Навки 1 миллион рублей - это смешные деньги. Там если стоимость одежды и всяких аксессуаров на них подсчитать, в несколько раз больше будет. А вот для инфраструктуры района это деньги вполне серьезные, пусть даже такого благополучного, как Академический.
+24
-5
+19
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Savarona25
Бизнес в современной российской "высококонкурентной" коммерческой среде: сделать продукт на дотации государства, продавать продукт на те же госсредства. Ну а уже прибыль правильным и проверенным людям в карман. Кто же с такими участниками сможет конкурировать? Относится не только к фигурному катанию.
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Лека-Лека
Теперь умножим эту сумму на количество районов в Москве.
Чем не дополнительный грант?

Богатенькая Навка без зазрения грабит муниципальные бюджеты.
Лучше бы на пенсии и на здравоохранение потратили.
Позор!!!
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Оз
А потом будут всем лапшу на уши вешать об аншлагах на этих шоу, и гранты на их проведение требовать.А по факту бюджетные деньги тратят не только на организацию этих бесполезных и унылых шоу от Тани, но и на то, чтобы хоть кто-то на них пришёл. Мерзко это всё.
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Виктория Обер
Вот и все, что надо знать о заполняемости залов и об этом жулье
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RusVector
Ответ marchellinos
Будут раздавать малоимущем и пенсионерам?
Хорошо бы потом хоть одного такого зрителя найти. Инересно, кто-нибудь контролирует, на что в действительности выделенные деньги пойдут?
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Vladislove Dobry
Ответ Павел Мельников
Будем откровенны, для семьи Навки 1 миллион рублей - это смешные деньги. Там если стоимость одежды и всяких аксессуаров на них подсчитать, в несколько раз больше будет. А вот для инфраструктуры района это деньги вполне серьезные, пусть даже такого благополучного, как Академический.
Это они написали про 1 млн . Сколько на самом деле никто не знает . Плюс другие районы же есть . Если с каждого по 1 млн , то неплохо получается .
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okkervil
Миллионы госбабла на постановку шоу, потом миллионы госбабла на билеты. Занимательная коммерция...
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Классный руководитель
вот это я понимаю отмыв
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Rjbson
Это как при плановой экономике. Главное ВАЛ. Одни производят хрень другие обязаны её купить.
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marchellinos
Будут раздавать малоимущем и пенсионерам?
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RusVector
Хорошо быть женой усатого! Хоть каждый день свои шоу проводи! Полный зал обеспечен, да и местные чиновники часть выделенных средств откатят по карманам! И волки сыты и овцы целы!
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Dizzod
Ответ Классный руководитель
вот это я понимаю отмыв
Это воровство, а отмывать они по-другому будут. Хотя это не обязательно, в России можно и неотмытые тратить.
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Ковид 07.10.52
Это типа продать два разу одну и ту же штуку одному субъекту два раза. Это высший пилотаж законного изъятия денег, Бендер с его 400-ми способами отдыхает или еще есть более изощренные способы ограбления народа.
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RusVector
Что-то маловато. Видимо, белая часть только ...
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Федя Букин
Ответ Павел Мельников
Будем откровенны, для семьи Навки 1 миллион рублей - это смешные деньги. Там если стоимость одежды и всяких аксессуаров на них подсчитать, в несколько раз больше будет. А вот для инфраструктуры района это деньги вполне серьезные, пусть даже такого благополучного, как Академический.
Если смешные, могли бы и сами раздать, а не бюджет доить.
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Mbest77
Ответ Павел Мельников
Будем откровенны, для семьи Навки 1 миллион рублей - это смешные деньги. Там если стоимость одежды и всяких аксессуаров на них подсчитать, в несколько раз больше будет. А вот для инфраструктуры района это деньги вполне серьезные, пусть даже такого благополучного, как Академический.
Скажем так. Это всего лишь один из более чем 120 районов в Москве) остальные районы ещё видимо информацию не предоставили
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Здравый@смысл@
Ответ marchellinos
Будут раздавать малоимущем и пенсионерам?
Да, и многодетным семьям .
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Wiley Fox
Вообще, это шоу надо проводить территориально близ Диканьки, или как там сейчас она называется
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RealiSt
Коррупцыя!
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RusVector
Управы остальных районов, видимо тоже отставать от коллег не будут! Узнаем ли всю картину? Что думает по этому поводу Бастрыкин?
+5
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Ярик01
Да это массовое явление на Новый Год, что Питер, что Москва, постоянно.
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гилберт
Ответ Павел Мельников
Будем откровенны, для семьи Навки 1 миллион рублей - это смешные деньги. Там если стоимость одежды и всяких аксессуаров на них подсчитать, в несколько раз больше будет. А вот для инфраструктуры района это деньги вполне серьезные, пусть даже такого благополучного, как Академический.
В десятки раз. А может и в сотни.
+3
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Vladislove Dobry
Да , у Навки же денег не хватает , надо админресурс подключить .
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RusVector
Сами своим же семьям и вручат, казнокрады!
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Инна1945
Сталина на них нет. Нет на них Сталина😁 Вернись отец, мы всё поняли.
+3
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fewral
Вот это аншлаг, и я понимаю!)
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Рама Рагимханов
Ахахахахахаххахаха
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Е...С
Еще и куча других предприятий присоединятся. Sold Out!!!
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Утренняя Аврора
Может вместо шоу жен госдеятелей вылечить хотя бы одного ребенка на бюджетные деньги, а не на жалкие смс пожертвования сердобольных пенсионеров , студентов,
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КВАД
А я всё-таки до сих пор верю, что Навка вышла за Пескова по любви, за его красивые глаза и роскошные усы, честность и бескорыстность..
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Ярик01
Ответ marchellinos
Будут раздавать малоимущем и пенсионерам?
Да, для малоимущих в закупке цена - 1500, для пенсионеров - 4000 за билет ))
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Утренняя Аврора
Песков пособит жене тендер выиграть, она на вырученные бюджетные денежки ему новые часики купит. Да еще и на Бали останется. Хорошо живут., ничего не скажешь.
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Утренняя Аврора
Из бюджета на постановку шоу, билеты на него же, то же.из бюджета. Сами гоним, сами пьем. Только Навка в карман складывает
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Сергей Галынский
Видимо,больше неначто тратить
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HRYNDEL
Лучше бы на миллион мандаринов и конфет купили и раздали малоимущим и пенсионерам на новый год! Чем этих хапуг кормить!!!
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grey9610212
Ответ Инна1945
Сталина на них нет. Нет на них Сталина😁 Вернись отец, мы всё поняли.
При тов.Сталине был балет....и на него билеты тоже распределяли, но потому, что спрос был Велик, а не потому что зал пустой, на сделанном на " коленке" шоу...
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Potapson
Новогодняя ёлка?
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KMR
Шо,опять?! ©
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grey9610212
и занести всех не явившихся, на это архи судьбоносное мероприятие ,в отдельный список....У нас в Петербурге такое было в прошлом году....Видимо будет и в этом...Ну, что же делать, если есть установка весело встретить Новый с аншлагом...Н.В. Гоголь будет не очень доволен...
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Sobachkin
Ну как всегда показуха
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Karamazoff
Милые дети! Подаайте на доомики для бездоомных поросят!
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Маргарита Михайловна
Комментарий удален пользователем
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Константин Филимонов
Последние гастроли?
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КВАД
Звание Олимпийского чемпиона достойно уважения. Звание уважаемого человека ещё нужно заслужить. Порой первого достичь легче, чем второго.
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igls54
Нет управы на Управу,
Кто не согласен - те не правы
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