Управа Академического района Москвы потратит 1 млн рублей на закупку билетов на шоу Навки «Вечера на хуторе»
Московская управа потратит 1 млн рублей на закупку билетов на шоу Навки.
Сведения о контракте опубликованы на сайте Единой информационной системы (ЕИС) в сфере закупок. Заказчиком выступает Управа Академического района Москвы.
В качестве предмета контракта на 1 миллион рублей указано «приобретение билетов и талонов на получение новогоднего подарка на культурно-массовое мероприятие «ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе», для вручения жителям Академического района города Москвы в рамках празднования Нового года».
Источник финансирования – бюджет города Москвы. На данный момент контракт находится на исполнении.
Шоу Навки будет проходить с 22 декабря по 7 января в «Мегаспорте».
Вот песков потратил 37 млн, чтобы Навка ему часы подарила
Чем не дополнительный грант?
Богатенькая Навка без зазрения грабит муниципальные бюджеты.
Лучше бы на пенсии и на здравоохранение потратили.
Позор!!!
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