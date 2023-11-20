Правительство РФ выделит более 81,4 млн рублей для победителей II Игр стран СНГ

Правительство России выделит более 81,4 миллиона рублей на поощрение победителей, призеров и тренеров II Игр стран СНГ, которые проходили с 4 по 14 августа в Беларуси.

Об этом говорится на сайте Кабмина. Чемпионам соревнований выплатят по 179,2 тысячи рублей, серебряным призерам – по 89,6 тысячи, бронзовым – по 53,8 тысячи.

Коллективы тренеров и специалистов также получат премии: 76,8 тысячи рублей – если спортсмен завоевал золото, 38,4 тысячи – за серебро, 23 тысячи – за бронзу.

В августе сборная России выиграла медальный зачет Игр стран СНГ, завоевав 288 наград.

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