Правительство РФ выделит более 81,4 млн рублей для победителей II Игр стран СНГ

Теги деньги Игры стран СНГ Михаил Мишустин Легкая атлетика

Правительство России выделит более 81,4 миллиона рублей на поощрение победителей, призеров и тренеров II Игр стран СНГ, которые проходили с 4 по 14 августа в Беларуси.

Об этом говорится на сайте Кабмина. Чемпионам соревнований выплатят по 179,2 тысячи рублей, серебряным призерам – по 89,6 тысячи, бронзовым – по 53,8 тысячи.

Коллективы тренеров и специалистов также получат премии: 76,8 тысячи рублей – если спортсмен завоевал золото, 38,4 тысячи – за серебро, 23 тысячи – за бронзу.

В августе сборная России выиграла медальный зачет Игр стран СНГ, завоевав 288 наград.

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7 комментариев

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Beloded2007
А Адам Кадыров получит медаль
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Realist2022
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Всё как я и говорил, вымолили у Китая займ в счет будущих поставок, а теперь начинается проедание полученных юаней
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Bashibuzuck
Ожидание: Игры стран БРИКС
Реальность: Игры стран СНГ😁
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Beriya
Дно или днище?
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heivani
СНГ,это что за ,,зверь,,? Союз Недружественных Государств?
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Биомеханоид
Ответ Beloded2007
А Адам Кадыров получит медаль
В каждой дисциплине
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Bartez1986
о, игры СНГ были, оказывается?
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