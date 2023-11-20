КХЛ. СКА против ЦСКА, «Металлург» примет «Сибирь», «Лада» сыграет с минским «Динамо», «Торпедо» – с «Барысом»

Теги Металлург Мг Сибирь ЦСКА Лада СКА Торпедо результаты матчей Динамо Минск КХЛ Барыс Хоккей

СКА будет противостоять ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» примет «Сибирь», «Лада» сыграет с минским «Динамо», «Торпедо» – с «Барысом». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Металлург Мг – Сибирь
Дата проведения
20 ноября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Лада – Динамо Минск
Дата проведения
20 ноября, 18.00, «Лада-Арена»
Онлайн матча Видео

СКА – ЦСКА
Дата проведения
20 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Торпедо – Барыс
Дата проведения
20 ноября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

3 комментария

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Xell
За Магнитку! Даешь 8победу подряд.
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Плеймейкер87
Удачи Торпедо!
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Magnit102
ЗА МЕТАЛЛУРГ 🦊✊✌️
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