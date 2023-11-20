КХЛ. СКА против ЦСКА, «Металлург» примет «Сибирь», «Лада» сыграет с минским «Динамо», «Торпедо» – с «Барысом»
СКА будет противостоять ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» примет «Сибирь», «Лада» сыграет с минским «Динамо», «Торпедо» – с «Барысом».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 20 ноября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 20 ноября, 18.00, «Лада-Арена»
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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