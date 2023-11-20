Международная федерация конного спорта допустит россиян до соревнований

Международная федерация конного спорта (FEI) допустит россиян и белорусов до соревнований.

Об этом сообщила Федерация конного спорта России (ФКСР) в ходе генассамблеи FIE, которая проходит в Мехико с 16 по 21 ноября.

«После длительных переговоров, письменных обращений и телефонных конференций между ФКСР и бюро FEI, инициированных президентом ФКСР и членом бюро FEI Мариной Сечиной, исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц.

Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года», – говорится в сообщении ФКСР.