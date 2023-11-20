Международная федерация конного спорта допустит россиян до соревнований

Теги сборная России FEI ФКСР Марина Сечина Конный спорт

Международная федерация конного спорта (FEI) допустит россиян и белорусов до соревнований.

Об этом сообщила Федерация конного спорта России (ФКСР) в ходе генассамблеи FIE, которая проходит в Мехико с 16 по 21 ноября.

«После длительных переговоров, письменных обращений и телефонных конференций между ФКСР и бюро FEI, инициированных президентом ФКСР и членом бюро FEI Мариной Сечиной, исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц.

Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года», – говорится в сообщении ФКСР.

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19 комментариев

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Oleg Olegov
Ну раз так, то можно и ЦСКА до еврокубков допустить.
+34
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Титюля
Кони имеют отношение в армии, нельзя им.
+13
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Stewee
Брали Собчак на переговоры?
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Savardus
Акинфеева первым?
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Юрий Костыгин
Волшебные фамилии даже после развода имеют значение.
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Trash Talking
МатчТВ придется знакомить зрителей с новым видом спорта
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Pavlo Pedko
Ответ Титюля
Кони имеют отношение в армии, нельзя им.
А что, российских коней не забанили? Они же тоже несут ответственность, и наверняка мухлюют с допингом ))
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Andreir888
Что сказать? Искренне радуемся малому...Уррррааааа!)))
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Potapson
Лошади тоже будут в нейтральном статусе?
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Георгий Большаков
Так россиян или под нейтральным статусом?
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S1rAlex
Horses Lives Matter
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Варлампий Варлампий
Марина Сечина это жена или дочь помидора?
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gukmamop
А лошади должны подписать какое-то осуждение?
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Atsuktuvas
А добиратся на турниры, с учетом всех ограничений, лучше всего прямо на лошадях.
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Dinamik1
Лошади возмутились.Они не хотят выступать под белым флагом.
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Александр Кузьминых
Чтобы у нас с самого начала был какой-нибудь план и мы бы его придерживались?
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rdyabin@icloud.com
А лошадей нет ахахахах
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Pavlo Pedko
А что, российских коней не забанили? Они же тоже несут ответственность, и наверняка мухлюют с допингом ))
там бОльшая часть конной сборной, вроде как - уже за Палестину давно выступала...
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