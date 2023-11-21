Ребров о 0:0 с Италией: «Украина показала настоящую игру против чемпионов Европы. Она хотела пройти дальше и понимала, как это сделать. Ребята расстроены»

Теги Сборная Украины по футболу Сергей Ребров сборная Италии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Сергей Ребров высказался о ничьей в матче с Италией (0:0) в квалификации Евро.

Украина не смогла выйти на чемпионат напрямую, заняв третье место в группе. Она выступит в плей-офф отборочного этапа.

«Я поблагодарил игроков. Я считаю, что они делали все. План заключался в том, чтобы в первом тайме попытаться сдержать этот натиск, а во втором мы старались больше атаковать. Я считаю, что были хорошие моменты.

Да, ребята расстроены, но они показали настоящую игру против действующих чемпионов Европы. Мы все расстроены, но я с оптимизмом смотрю в будущее, потому что сегодня была команда, которая хотела пройти и понимала, как это сделать», – передает слова главного тренера сборной Украины Tribuna.com.

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2 комментария

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d.xoxlov
В последние полчаса да, вполне на равных. Что, в общем, и в таблице отразилось. Италии ещё строиться и строиться, но материала на серьёзный титул пока всё равно не видно.
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Illia Gray
Ответ d.xoxlov
В последние полчаса да, вполне на равных. Что, в общем, и в таблице отразилось. Италии ещё строиться и строиться, но материала на серьёзный титул пока всё равно не видно.
Первый тайм проварила, но во втором дала жару. Израиль и Босния для такой Украины не соперники, должны хавать обоих, и выходить на Евро
+3
-2
+1
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