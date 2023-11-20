Папен считает, что Мбаппе сможет играть на топ-уровне так же долго, как Роналду: «Килиан достаточно умен для этого. С его интеллектом он будет быстрее многих, даже потеряв в скорости»

Жан-Пьер Папен считает, что Килиан Мбаппе способен долго играть на топ-уровне.

По мнению экс-форварда сборной Франции, способен провести такую же длительную топ-карьеру, как .

«Он достаточно умен, чтобы сделать это. Он может немного сдать в скорости, но все равно будет быстрее многих. Игрок с его игровым интеллектом будет разыгрывать ходы по-другому, с позиции опыта человека, который был в подобных ситуациях десятки, сотни раз, двигаясь в нужное время и в нужном месте.

К тому же есть еще кое-что, о чем мы не должны забывать – это его последний пас. И это у него всегда будет», – сказал экс-форвард сборной Франции.

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