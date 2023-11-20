Папен считает, что Мбаппе сможет играть на топ-уровне так же долго, как Роналду: «Килиан достаточно умен для этого. С его интеллектом он будет быстрее многих, даже потеряв в скорости»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Жан-Пьер Папен высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Килиан Мбаппе Футбол

Жан-Пьер Папен считает, что Килиан Мбаппе способен долго играть на топ-уровне.

По мнению экс-форварда сборной Франции, Мбаппе способен провести такую же длительную топ-карьеру, как Криштиану Роналду.

«Он достаточно умен, чтобы сделать это. Он может немного сдать в скорости, но все равно будет быстрее многих. Игрок с его игровым интеллектом будет разыгрывать ходы по-другому, с позиции опыта человека, который был в подобных ситуациях десятки, сотни раз, двигаясь в нужное время и в нужном месте.

К тому же есть еще кое-что, о чем мы не должны забывать – это его последний пас. И это у него всегда будет», – сказал экс-форвард сборной Франции.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
John_Kramer
Молодой и дерзкий француз камерунского происхождение Клиан Мбаппе возможно обойдёт аргентинца30 по таланту но к сожалению никогда не достичь уровня Португальца7!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kellhus
Ответ John_Kramer
Молодой и дерзкий француз камерунского происхождение Клиан Мбаппе возможно обойдёт аргентинца30 по таланту но к сожалению никогда не достичь уровня Португальца7!
Вы нейросеть?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vik444
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Конечно умный. А мама его еще умней.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий