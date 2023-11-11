Перес о новом формате ЛЧ: «Больше матчей и меньше интереса – это абсурд. УЕФА не учитывает ни требования фанатов, ни нужды клубов, не знает, как противостоять другим видам спорта»

Флорентино Перес заявил, что действия УЕФА не приносят пользы футболу.

«Руководство УЕФА идет в противоположном направлении. В их новой модели [ чемпионов] будет больше игр и меньше интереса. Это абсурдное соревнование.

Они не принимают во внимание ни требования болельщиков, ни требования игроков, ни нужды клубов. УЕФА не внедряет инновации, не знает, как противостоять угрозе со стороны других видов спорта, которые продолжают развиваться, в первую очередь – американских.

Мы видели много примеров, когда крупные корпорации казались неуязвимыми, но в итоге разорялись, потому что не могли адаптироваться.

Было бы удобнее, если бы не «Реал» возглавлял проект , но история требует этого от нас. Я верю в систему правосудия Евросоюза. Я считаю, что у УЕФА не должно быть монополии на европейский футбол. 21 ноября мы узнаем решение по делу о Суперлиге, от этого зависит будущее футбола.

Надеемся, что 21 ноября станет началом новой эры в футболе», – заявил президент « ».

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