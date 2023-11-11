Перес о новом формате ЛЧ: «Больше матчей и меньше интереса – это абсурд. УЕФА не учитывает ни требования фанатов, ни нужды клубов, не знает, как противостоять другим видам спорта»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Флорентино Перес Суперлига Европы Футбол

Флорентино Перес заявил, что действия УЕФА не приносят пользы футболу.

«Руководство УЕФА идет в противоположном направлении. В их новой модели [Лиги чемпионов] будет больше игр и меньше интереса. Это абсурдное соревнование.

Они не принимают во внимание ни требования болельщиков, ни требования игроков, ни нужды клубов. УЕФА не внедряет инновации, не знает, как противостоять угрозе со стороны других видов спорта, которые продолжают развиваться, в первую очередь – американских.

Мы видели много примеров, когда крупные корпорации казались неуязвимыми, но в итоге разорялись, потому что не могли адаптироваться.

Было бы удобнее, если бы не «Реал» возглавлял проект Суперлиги, но история требует этого от нас. Я верю в систему правосудия Евросоюза. Я считаю, что у УЕФА не должно быть монополии на европейский футбол. 21 ноября мы узнаем решение по делу о Суперлиге, от этого зависит будущее футбола.

Надеемся, что 21 ноября станет началом новой эры в футболе», – заявил президент «Реала».

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24 комментария

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Kubinec_
хоть бы суд одобрил суперлигу ) на лицо Чеферина и его хозяев глянуть
+26
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Geronimo Good
Флорентино Перес: "Хотим меньше играть и получать больше денег"
+15
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Н.Ф.
Перес о новом формате ЛЧ: «УЕФА не знает, как противостоять другим видам спорта. Фигурному катанию, например»
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Leopold Stotch
Ответ Geronimo Good
Флорентино Перес: "Хотим меньше играть и получать больше денег"
Если невидимая рука рынка это поддержит, то почему бы и нет. Всяко лучше Лиг Конференций, Лиг Наций и реформы ЛЧ УЕФА со следующего сезона, когда на первом этапе матчей станет еще больше.
Дед хотя бы предлагает зарабатывать, увеличивая интерес к турнирам, а не тупо увеличивая количество участников ЧМ, ЧЕ и еврокубков (соответсвенно, увеличится и число матчей).
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Бронислав Каминский
Для топ-клубов видимо больше не будет групп с Шахтерами,Унионами,Лудогорцами,Янг Бойсами и т.д. вот и кипишует
Точнее,групп теперь вообще не будет)
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Leopold Stotch
Не уверен, что Суперлига - это обязательно хорошо, но то, куда ведут футбол УЕФА и ФИФА с их реформами старых турниров и придумыванием новых, это точно не есть хорошо.
Наплодили гамнотурниры с кучей матчей, что на уровне клубов, что на уровне сборных. Раньше игроки тоже часто травмировались, но в последние 3-4 года этого стало уж очень много.
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Usuahhshsbsb Bbsshshhs
Ответ Kubinec_
хоть бы суд одобрил суперлигу ) на лицо Чеферина и его хозяев глянуть
И что будет то?Реал и барса по 40 матчей играть будут в турнире,больше туда никто не хочет
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savik-A.M.
Я когда в футбольном менеджере увидел воочею новый формат лиги чемпионов поначалу подумал что это какой то глюк , а потом ещё пришлось прилично постараться что бы в этом разобраться
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внучок Бэйхайма
Ответ Leopold Stotch
Если невидимая рука рынка это поддержит, то почему бы и нет. Всяко лучше Лиг Конференций, Лиг Наций и реформы ЛЧ УЕФА со следующего сезона, когда на первом этапе матчей станет еще больше. Дед хотя бы предлагает зарабатывать, увеличивая интерес к турнирам, а не тупо увеличивая количество участников ЧМ, ЧЕ и еврокубков (соответсвенно, увеличится и число матчей).
Да уж, этот кал в четверг кто-то еще смотрит?
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Вадим__Ситов
Лучше бы проводили ЛЧ с двумя групповыми этапами, как раньше. Плей-офф - с четвертьфиналов. Получили бы и большее количество матчей, и на втором этапе группы с бешанной интригой, где что ни игра - битва топов.
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Yury Sin
Ответ luu
В ЛЧ должен быть только финал в котором играет Реал, поняли, да?
А теперь приведи цитату, где об этом сказано,клоун.
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Asker Nourusov
Ответ внучок Бэйхайма
Да уж, этот кал в четверг кто-то еще смотрит?
так ты же и смотришь )
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mr kovalsky
Ответ Kubinec_
хоть бы суд одобрил суперлигу ) на лицо Чеферина и его хозяев глянуть
По мне так и суперлига не то, и новый формат не то, что им мешали все оставить как есть, непонятно. Да и в суперлиге теперь только один Реал остался
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несахар
Ответ Н.Ф.
Перес о новом формате ЛЧ: «УЕФА не знает, как противостоять другим видам спорта. Фигурному катанию, например»
перес знает, что на спортсе фигурное катание уже дышит в спину футболу, поэтому его беспокойство понять можно
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last_guard
Перес выходи из УЕФА и создавай Суперлигу, кто не дает? Так все СА проф лиги создавались, на антогонизме с другими лигами. Кишка просто тонка, хочет за счет чужих финансов и инфраструктуры выехать.
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Lev140588
Кто о чём, а Перес о Суперлиге.
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Фарид Харисов
У одного социологический мадридизм, у второго уефашный мафионизм и суперлига хотизм, что за осенняя шиза у президентов великих клубов?
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Real_v_dushe
Футболом должны управлять эффективные управленцы, как Перес, а не коррумпированные и при этом во многом случайные бюрократы.
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El Kapitan
Фло прав, СЛ нужна как воздух, без альтернативы Мафии всё так и сгниёт окончательно..
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