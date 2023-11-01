Ким Мин Чжэ признан лучшим азиатским футболистом года, играющим за пределами региона. Хавбек «Аль-Хилаля» Аль-Досари – лучший в Азии

Азиатская футбольная конфедерация (AFC) назвала лучших игроков 2022 года.

Ким Мин Чжэ был признан лучшим азиатским игроком, выступающим за пределами Азии. Награда вручалась по итогам календарного 2022 года.

Ким Мин Чжэ летом 2023 года перешел в «Баварию» из « ». В составе итальянского клуба южнокорейский защитник завоевал скудетто в сезоне-2022/23.

На приз также претендовали форвард Мехди Тареми («Порту», Иран) и хавбек Каору Митома («Брайтон», Япония).

Лучшим игроком 2023 года в Азии признан полузащитник « » и сборной Саудовской Аравии Салем Аль-Досари. Награда вручается игрокам, выступающим в клубам из ассоциаций-членов AFC.

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