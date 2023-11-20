Даса и Бессмертный из «Динамо» могут пропустить остаток года из-за травм

Теги премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Эли Даса Спорт-Экспресс Станислав Бессмертный Футбол

Два защитника «Динамо» могут больше не сыграть в 2023 году из-за травм.

Эли Даса получил травму голеностопа во время отборочного матча сборной Израиля против команды Румынии в отборе Евро-2024 (1:2). По предварительным оценкам медперсонала сборной Израиля, срок восстановления игрока может составить от трех до четырех недель.

Станислав Бессмертный получил травму в расположении молодежной сборной России. Сегодня он должен пройти медицинское обследование. По предварительным данным, у 19-летнего игрока такое же повреждение, как и у Дасы.

После 15 туров Мир РПЛ «Динамо» набрало 25 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. До зимней паузы бело-голубые сыграют с ЦСКА, «Рубином» и «Факелом» в чемпионате, а также встретятся с «Зенитом» в Кубке России.

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6 комментариев

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Игорь Чернецов
Ну Даса то ладно, он в отборочном получил травму.
А вот за Беса обидно, какая нафиг сейчас сборная??? Парень только в основе начал хорошую игру показывать.
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bernly017
И это два игрока одной позиции!…как до паузы играть хотят?….не известно
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Andrey Yaroslavtsev
Очень жаль.
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Игорь Чернецов
Ответ bernly017
И это два игрока одной позиции!…как до паузы играть хотят?….не известно
Есть супер- чел Лаксальт😁
Правда в этом случае просядет опорка, Чавес одну игру тоже пропустит.
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Dinamik1
Вот вам и игры за сборную особенно за нашу..Кому нужны такие игры
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bernly017
Ответ Игорь Чернецов
Есть супер- чел Лаксальт😁 Правда в этом случае просядет опорка, Чавес одну игру тоже пропустит.
Согласен
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