Даса и Бессмертный из «Динамо» могут пропустить остаток года из-за травм

Два защитника «Динамо» могут больше не сыграть в 2023 году из-за травм.

получил травму голеностопа во время отборочного матча сборной Израиля против команды Румынии в отборе Евро-2024 (1:2). По предварительным оценкам медперсонала сборной Израиля, срок восстановления игрока может составить от трех до четырех недель.

получил травму в расположении молодежной сборной России. Сегодня он должен пройти медицинское обследование. По предварительным данным, у 19-летнего игрока такое же повреждение, как и у Дасы.

После 15 туров Мир « » набрало 25 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. До зимней паузы бело-голубые сыграют с ЦСКА, «Рубином» и «Факелом» в чемпионате, а также встретятся с «Зенитом» в Кубке России.

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