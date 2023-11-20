Капитан Кубы о сборной России: «Знаем многих игроков, например, Головина. Обрадовались, что предстоит путешествие на другой конец земного шара»
Капитан сборной Кубы высказался в преддверии товарищеского матча с Россией.
Игра пройдет сегодня в Волгограде.
– Кого вы знаете из сборной России и кого из футболистов можете назвать?
– Мы знаем многих игроков, например, Головина. Благодаря ЧМ-2018 мы увидели большое количество российских футболистов, которые играют на высоком уровне.
– Вы будете играть не в самых привычных погодных условиях, как вам погода?
– Нам довольно сложно, температура действительно непривычная. Обычно мы играем в более теплом климате. У нас было три дня на адаптацию, так что в целом мы привыкли. Мы подготовились, и у нас есть вся необходимая экипировка, чтобы не замерзнуть. Это футбол, так что мы готовы к матчу.
– Какая реакция у вас была, когда вы узнали, что вы будете играть со сборной России?
– Нам сообщил о предстоящей игре тренер. Мы очень обрадовались, что нам предстоит путешествие на другой конец земного шара.
– Что вы слышали о России до приезда сюда?
– Мы не очень много знали о вашей стране. Знали, что здесь хорошо играют в хоккей, что здесь холодные зимы. Мы рады были познакомиться с Россией поближе.
– Можете ли вы себе представить, что вы выступаете за российский клуб?
– С удовольствием бы принял такое предложение. Это возможность сыграть в европейской лиге, – сказал Луис Парадера.
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