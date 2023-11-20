Капитан Кубы о сборной России: «Знаем многих игроков, например, Головина. Обрадовались, что предстоит путешествие на другой конец земного шара»

Теги Сборная России по футболу сборная Кубы товарищеские матчи (сборные) Александр Головин Футбол

Капитан сборной Кубы высказался в преддверии товарищеского матча с Россией.

Игра пройдет сегодня в Волгограде.

– Кого вы знаете из сборной России и кого из футболистов можете назвать?

– Мы знаем многих игроков, например, Головина. Благодаря ЧМ-2018 мы увидели большое количество российских футболистов, которые играют на высоком уровне.

– Вы будете играть не в самых привычных погодных условиях, как вам погода? 

– Нам довольно сложно, температура действительно непривычная. Обычно мы играем в более теплом климате. У нас было три дня на адаптацию, так что в целом мы привыкли. Мы подготовились, и у нас есть вся необходимая экипировка, чтобы не замерзнуть. Это футбол, так что мы готовы к матчу. 

– Какая реакция у вас была, когда вы узнали, что вы будете играть со сборной России? 

– Нам сообщил о предстоящей игре тренер. Мы очень обрадовались, что нам предстоит путешествие на другой конец земного шара.

– Что вы слышали о России до приезда сюда? 

– Мы не очень много знали о вашей стране. Знали, что здесь хорошо играют в хоккей, что здесь холодные зимы. Мы рады были познакомиться с Россией поближе.

– Можете ли вы себе представить, что вы выступаете за российский клуб?

– С удовольствием бы принял такое предложение. Это возможность сыграть в европейской лиге, – сказал Луис Парадера.

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4 комментария

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Дядя ТУРА
Ответ Антон Бывалов
Сборище кривоногих инвалидов во главе с пуделем, сегодня потерпит очередное унизительное поражение в матче с футбольным карликом
здравствуйте Антон Бывалов. в Москве 6-46, а вы уже переполнены желчью и сейчас нахватаете заслуженных минусов.
+3
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молодой сутенер
Ответ Антон Бывалов
У меня 2 часа дня
Здравствуйте Антон Бывалов, у вас сейчас 2 часа дня, а вы уже переполнены желчью и ненавистью, а сейчас вы получите заслуженные минусы
0
0
0
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