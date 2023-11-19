«Спартак» – самый популярный клуб в России и самый обсуждаемый». Дьяков о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Виталий Дьяков Футбол

Виталий Дьяков заявил, что «Спартак» вызывает в России наибольший интерес.

«Спартак» – самый популярный клуб в России и самый обсуждаемый.

На каком бы месте ни был «Спартак», будет много разговоров о конфликтах, отставке тренера», – заявил бывший защитник «Спартака-2» в программе «Центральный круг» на «Матч Премьер».

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22 комментария

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Фан Рубина
Просто это единственный середняк с ежегодно декларируемыми непомерными амбициями и такими же непомерными провалами этих амбиций. Вот и сбегается в новости про Спартак народ покекать.
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Кузя Гитарист
Ответ Артём Горяев
что скажите болельщики Зенита?)
Тебе правду сказать ?
+10
-6
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Назар Игорь
Ответ Артём Горяев
что скажите болельщики Зенита?)
Отвечу одесским анекдотом.
"Идëт по Одессе иностранец с чемоданом, останавливает двух одесситов, спрашивает по-английски как пройти на вокзал. Они не понимают. Тот же вопрос по-немецки, по-французски, по- итальянски, одесситы молчат. Расходятся, один одессит другому -
" Дывись, Петро, яка умна людына, скильки мов знает"
Петро в ответ -
"И шо то ему дало? "
Так и здесь - что толку в известности и популярности если нет результата?
+8
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.ru
ну чтож, давайте ещё раз обсудим эту мантру...
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Великий Алонсо
Ну вообще так оно и есть, глупо с этим спорить, но сильнейший клуб в последние годы именно Зенит
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БолельщикСоСтажем
Авторитетное мнение легендарного голеодора-защитника
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УльтраПравый
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Я не из Питера, за Зенит уже ооочень давно болею, примерно когда пан Власти приходил, но в моем городе за Спартак все же больше, я признаю, может эхо 90-х, думаю лет через десять большинство будет уже за Зенит
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sabur
Если бывший защитник Спартак-2 говорит такое, то оснований не доверять такой информации нет
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Честный контроль
Еще одна спартаковская легенда!
Так как молодежь сейчас вообще не хочет болеть за этот клуб смеха из Тарасовки, у телевизионщиков-сектантов на тв истерика. Постоянно приходится выуживать из закромов Родины ноунеймов, которые как мантру повторяют что им напишут в сценарии.
А реальность то другая!
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interested
Денег захотелось заработать парню из ФК Деньги. ))
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Wiley Fox
А зенит позор России, на матч которого бюджетников по бесплатным билетам загоняют, как на матчи ахмата у Грозном
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vik444
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Дом-2 отдыхает по сравнению с самым обсуждаемым клубом.
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Peter Parker
Ответ Назар Игорь
Отвечу одесским анекдотом. "Идëт по Одессе иностранец с чемоданом, останавливает двух одесситов, спрашивает по-английски как пройти на вокзал. Они не понимают. Тот же вопрос по-немецки, по-французски, по- итальянски, одесситы молчат. Расходятся, один одессит другому - " Дывись, Петро, яка умна людына, скильки мов знает" Петро в ответ - "И шо то ему дало? " Так и здесь - что толку в известности и популярности если нет результата?
Как-то больше смахивает на какой-нибудь житомирский анекдот.

Одесский скорее звучал бы как:
К одесситу подходит приезжий с чемоданом:
— Скажите, если я пойду по этой улице, там будет железнодорожный вокзал?
— Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете!
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Женька Овомоела
Ответ Wiley Fox
Зенит днще, а не флагман. Все эти венделы и клаудиньи обычный скам. Клаудинья так вообще дожил до 25 в Бразилии не был никому нужен в Европе. И они дорого покупались Газпромом у тамбовских и шишкановских по одной причине - так делаются чемпионства в России со времен распада СССР, вернее, с 1995 где-то. Романцев такое же бандитское днище, как и семак, что и доказал вне Спартака Без допинга и договорных матчей зенита даже в 8 не будет в честном чемпионате
Интересно бы посмотреть на таблицу «честного чемпионата», которая у тебя в голове) там наверно Амакр и Шинник впереди всех🌈
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