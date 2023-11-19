«Спартак» – самый популярный клуб в России и самый обсуждаемый». Дьяков о красно-белых

Виталий Дьяков заявил, что «Спартак» вызывает в России наибольший интерес.

« » – самый популярный клуб в России и самый обсуждаемый.

На каком бы месте ни был «Спартак», будет много разговоров о конфликтах, отставке тренера», – заявил бывший защитник «Спартака-2» в программе «Центральный круг» на «Матч Премьер».

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