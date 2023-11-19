«Спартак» – самый популярный клуб в России и самый обсуждаемый». Дьяков о красно-белых
Виталий Дьяков заявил, что «Спартак» вызывает в России наибольший интерес.
«Спартак» – самый популярный клуб в России и самый обсуждаемый.
На каком бы месте ни был «Спартак», будет много разговоров о конфликтах, отставке тренера», – заявил бывший защитник «Спартака-2» в программе «Центральный круг» на «Матч Премьер».
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"Идëт по Одессе иностранец с чемоданом, останавливает двух одесситов, спрашивает по-английски как пройти на вокзал. Они не понимают. Тот же вопрос по-немецки, по-французски, по- итальянски, одесситы молчат. Расходятся, один одессит другому -
" Дывись, Петро, яка умна людына, скильки мов знает"
Петро в ответ -
"И шо то ему дало? "
Так и здесь - что толку в известности и популярности если нет результата?
Так как молодежь сейчас вообще не хочет болеть за этот клуб смеха из Тарасовки, у телевизионщиков-сектантов на тв истерика. Постоянно приходится выуживать из закромов Родины ноунеймов, которые как мантру повторяют что им напишут в сценарии.
А реальность то другая!
Одесский скорее звучал бы как:
К одесситу подходит приезжий с чемоданом:
— Скажите, если я пойду по этой улице, там будет железнодорожный вокзал?
— Знаете, он там будет, даже если вы туда не пойдете!