Гарет Бэйл дал Джуду Беллингему совет относительно поведения в «Реале».

«Самый главный совет: играй в игру « ». Если ты не будешь этого делать, не будешь делать то, чего хотят СМИ, не будешь говорить с ними, по сути, не будешь их марионеткой, то получишь много критики.

Ты увидишь много галактикос, они ведут себя как галактикос, превращают пребывание в Реале в своего рода игру, вероятно, это стало помехой для меня.

Я не хотел этого делать, я лишь хотел сыграть в футбол и отправиться домой – и это, наверное, помешало мне, заставило их сильнее на меня нападать. Мой совет – просто делай все по-реаловски за пределами поля.

Ты просто вроде как должен выполнять свой [долг]. Общайся после после игр, говори по-испански, делай все в таком роде», – сказал бывший футболист «Реала» в интервью A League of Their Own.

