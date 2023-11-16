Бэйл – Беллингему о «Реале»: «Если ты не будешь марионеткой СМИ, то получишь много критики. Говори по-испански, общайся после игр, делай то, чего хочет пресса»
Гарет Бэйл дал Джуду Беллингему совет относительно поведения в «Реале».
«Самый главный совет: играй в игру «Мадрида». Если ты не будешь этого делать, не будешь делать то, чего хотят СМИ, не будешь говорить с ними, по сути, не будешь их марионеткой, то получишь много критики.
Ты увидишь много галактикос, они ведут себя как галактикос, превращают пребывание в Реале в своего рода игру, вероятно, это стало помехой для меня.
Я не хотел этого делать, я лишь хотел сыграть в футбол и отправиться домой – и это, наверное, помешало мне, заставило их сильнее на меня нападать. Мой совет – просто делай все по-реаловски за пределами поля.
Ты просто вроде как должен выполнять свой [долг]. Общайся после после игр, говори по-испански, делай все в таком роде», – сказал бывший футболист «Реала» в интервью A League of Their Own.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Он поступил безответственно, поэтому и карьера вышла смазанной в конце.
играй за сборную Англии, играй в гольф и потом уже играй за Мадрид
Он просто говорит о неписанных правилах игры, которые стоит соблюдать, если хочешь хорошего отношения к себе:
Выучи язык, будь открытым, общайся с прессой, не заканчивай быть звездой после финального свистка.
С ним возились как с капризным ребенком, потакая всем его капризам. А чем он ответил в ответ? Продолжает позорить клуб даже после своего ухода, раздавая безполезые советы