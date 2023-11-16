Бэйл – Беллингему о «Реале»: «Если ты не будешь марионеткой СМИ, то получишь много критики. Говори по-испански, общайся после игр, делай то, чего хочет пресса»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Гарет Бэйл Джуд Беллингем Футбол

Гарет Бэйл дал Джуду Беллингему совет относительно поведения в «Реале».

«Самый главный совет: играй в игру «Мадрида». Если ты не будешь этого делать, не будешь делать то, чего хотят СМИ, не будешь говорить с ними, по сути, не будешь их марионеткой, то получишь много критики.

Ты увидишь много галактикос, они ведут себя как галактикос, превращают пребывание в Реале в своего рода игру, вероятно, это стало помехой для меня. 

Я не хотел этого делать, я лишь хотел сыграть в футбол и отправиться домой – и это, наверное, помешало мне, заставило их сильнее на меня нападать. Мой совет – просто делай все по-реаловски за пределами поля.

Ты просто вроде как должен выполнять свой [долг]. Общайся после после игр, говори по-испански, делай все в таком роде», – сказал бывший футболист «Реала» в интервью A League of Their Own.

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32 комментария

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los merengues
Сам как балбес вел себя, противопоставлял себя и клубу, и болельщикам зачем-то. Странный парень, Гарет все-таки. Хотя, впечатления оставил после себя скорее положительные.
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PFC_ZENIT
Интересный совет по поводу языка. Бейл почти 10 лет провёл в Реале, а так язык и не выучил, хотя для этого были самые лучшие условия - клуб мог найти профессиональных репетиторов, и жил он среди носителей языка
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los merengues
Ответ Shadow1882
"Я не хотел этого делать, я лишь хотел сыграть в футбол и отправиться домой" - балбесность ли?
Безусловно. Его же подписывали не как футболиста обычного. На звезд ложится бОльшая ответственность, особенно в таком клубе, как Мадрид. Он же и получал такие большие деньги в том числе за то, что должен быть лицом клуба, общаться с болельщиками, элементарно говорить в Испании по-испански же можно было.
Он поступил безответственно, поэтому и карьера вышла смазанной в конце.
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salbrati
Ответ PFC_ZENIT
Интересный совет по поводу языка. Бейл почти 10 лет провёл в Реале, а так язык и не выучил, хотя для этого были самые лучшие условия - клуб мог найти профессиональных репетиторов, и жил он среди носителей языка
На спортс выходила новость после завершения карьеры, Бейл прекрасно разговаривает на испанском. Во время Реала история с языком была раздута, и он тут как раз на это намекает
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KMR
Вообще Бэйл вполне нормально отыграл за Реал. Но давление действительно было таким,что без ЗМ он не игрок
+15
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DanielCarvalho
ты просто вроде как должен выполнять свой [долг].
играй за сборную Англии, играй в гольф и потом уже играй за Мадрид
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Кудри Гендузи
Сказал Бейл, который все делал с точностью наоборот
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Данияр Жумабекович
не, ну реально, за столько лет в Мадриде рядом с испанцами и испаноговорящими мог бы выучить язык. И самому легче, и как бы уважение стране и клубу, в которой зарабатываешь немалые деньги
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Shadow1882
Ответ los merengues
Сам как балбес вел себя, противопоставлял себя и клубу, и болельщикам зачем-то. Странный парень, Гарет все-таки. Хотя, впечатления оставил после себя скорее положительные.
"Я не хотел этого делать, я лишь хотел сыграть в футбол и отправиться домой" - балбесность ли?
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Сиражудин Халало
Ответ Кудри Гендузи
Сказал Бейл, который все делал с точностью наоборот
Ну вот по своему опыту и дает совет….он же так и говорит что не всем следовал что требует Реал
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LaLegendaDeLosBlancos7
Ну да Бейл это знает не понаслышке))
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Полуэктов Пётр
Ответ Сиражудин Халало
Ну вот по своему опыту и дает совет….он же так и говорит что не всем следовал что требует Реал
Это не то, чтобы Реал требует. Если бы этого требовал Реал, то Бейл бы обязан был соблюдать и соблюдал.
Он просто говорит о неписанных правилах игры, которые стоит соблюдать, если хочешь хорошего отношения к себе:
Выучи язык, будь открытым, общайся с прессой, не заканчивай быть звездой после финального свистка.
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Акира_1
Гольфист даёт советы, как не испортить футбольную карьеру.
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Андрей Хан
И главное - не играй в гольф! Они этого не любят.
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Игорь Трофименко
гарет вписал себя в историю, но последние его годы в Мадриде всё испортили, а жаль, надеюсь, Джуд не возьмет с него пример
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corazón blanco
Какой-то полный бред, тому же Кроосу, Модричу и многим остальным это никак не мешает, они абсолютно не медийные личности.
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Araminho
Ответ salbrati
На спортс выходила новость после завершения карьеры, Бейл прекрасно разговаривает на испанском. Во время Реала история с языком была раздута, и он тут как раз на это намекает
Не совсем так. Бейл действительно выучил испанский, но он сам признавал, что не владеет достаточно, чтобы на испанском дать интервью. Так что утверждение о его "прекрасном" испанском это преувеличение.
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Yerkebulan
Не играй в гольф-добавил Бэйл
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Рашпель793
К Бэйлу точно стоит прислушаться, он то точно знает как НЕ стоит себя вести будучи игроком Реала.
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Богдан Трач
Требования знания гос.языка и общения с прессой это база практически для всех топ клубов, а не придумка Реала
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Гриша Перельман
Звучит как искренний совет от бывшего игрока, только не ясно будет ли он полезен Джуду, со СМИ у него пока вроде все хорошо, его восхваляют и заслуженно.
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Мирослав Ковальский
Смешно читать советы от того, кто на протяжении нескольких лет позорил имидж клуба и в открытую плевал как на болельщиков, так и на партнеров, выкачивая из клуба миллионы.
С ним возились как с капризным ребенком, потакая всем его капризам. А чем он ответил в ответ? Продолжает позорить клуб даже после своего ухода, раздавая безполезые советы
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Серафима Кузьмина
Гольфист себя еще и жертвой травли пытается выставить????
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ShamilK
Доля правды в его словах есть. Не понятно, почему тут на Бейла наехали. Стоило Анхелю как-то сделать один жест, так его сразу начали полоскать всюду. Понял свои ошибки и видимо просто захотел дать совет другому британцу
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dorff_nk
Ответ PFC_ZENIT
Интересный совет по поводу языка. Бейл почти 10 лет провёл в Реале, а так язык и не выучил, хотя для этого были самые лучшие условия - клуб мог найти профессиональных репетиторов, и жил он среди носителей языка
Ему с гольфом не до этого было
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