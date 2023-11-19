32 фаната Уэльса были арестованы в Армении в день матча отбора на Евро. 16 – за хулиганство, 16 – за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения

32 фаната из Уэльса были задержаны в Армении за нарушение общественного порядка.

Вчера сборные Армении и сыграли вничью (1:1) в отборочном матче к Евро-2024.

Как передает портал 24news, в день матча в Ереване были арестованы 32 болельщика сборной Уэльса, 16 из них задержаны за хулиганство.

Еще 16 человек задержали за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – по сообщениям полиции, нарушителей доставили в отделение и вскоре отпустили.

За тур до конца группового этапа сборная Армении с 8 очками занимает 4-е место в своей группе, потеряв шансы на прямой выход на турнир. Валлийцы занимают 3-е место, набрав 11 очков.

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