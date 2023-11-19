32 фаната Уэльса были арестованы в Армении в день матча отбора на Евро. 16 – за хулиганство, 16 – за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения

Теги происшествия болельщики сборная Армении по футболу сборная Уэльса по футболу высшая лига Армения высшая лига Уэльс квалификация Евро-2024 алкоголь и спорт Футбол

32 фаната из Уэльса были задержаны в Армении за нарушение общественного порядка.

Вчера сборные Армении и Уэльса сыграли вничью (1:1) в отборочном матче к Евро-2024.

Как передает портал 24news, в день матча в Ереване были арестованы 32 болельщика сборной Уэльса, 16 из них задержаны за хулиганство.

Еще 16 человек задержали за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – по сообщениям полиции, нарушителей доставили в отделение и вскоре отпустили.

За тур до конца группового этапа сборная Армении с 8 очками занимает 4-е место в своей группе, потеряв шансы на прямой выход на турнир. Валлийцы занимают 3-е место, набрав 11 очков.

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9 комментариев

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T622222
50% трезвых это прогресс 🤣
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Cruel Snake
Вот что коньяк Арарат с людьми делает
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Sobachkin
Армянское вино отличное, это даже британцы понимают
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besaxara
Ответ Cruel Snake
Вот что коньяк Арарат с людьми делает
Папа рад и мама рад!
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Красная стрела
Ух, 16 и 16. можно устроить соревнования и провести плей-офф в каждой категории. Одна - это кулачные бои, вторая кто кого перепьет. Потом отпустить 🤪
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Liquidozz
Типа, которые хулиганы были трезвые?
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Liquidozz
Ответ Sobachkin
Армянское вино отличное, это даже британцы понимают
Скорее коньяк
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We_ll
Ответ Sobachkin
Армянское вино отличное, это даже британцы понимают
Вино отличное, но что-то ну очень сомневаюсь, что британские фанаты пили вино))
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Sobachkin
Ответ We_ll
Вино отличное, но что-то ну очень сомневаюсь, что британские фанаты пили вино))
Они все смешали
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