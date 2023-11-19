«Испания – лучшая сборная мира, главный фаворит Евро. Сейчас в некоторых аспектах они лучше, чем с 2008-го по 2012-й». Тренер Кипра Кецбая после 1:3

Тренер сборной Кипра Темури Кецбая считает Испанию главным фаворитом Евро-2024.

16 ноября дома сыграл против в квалификации Евро-2024 и уступил со счетом 1:3.

– Почему вам не удалось обыграть Испанию?

– Что за вопрос! Вы видели игроков обеих команд? Что вы хотите от нас, если мы играем против лучших игроков мира? Вы видели, за какие команды они играют? И вы меня об этом просите?

Это лучшая сборная мира, даже не Европы. Думаю, сейчас в некоторых аспектах они лучше, чем в период с 2008-го по 2012-й, потому что много используют фланги. Это главный фаворит Евро, – сказал .

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