«Испания – лучшая сборная мира, главный фаворит Евро. Сейчас в некоторых аспектах они лучше, чем с 2008-го по 2012-й». Тренер Кипра Кецбая после 1:3
Тренер сборной Кипра Темури Кецбая считает Испанию главным фаворитом Евро-2024.
16 ноября Кипр дома сыграл против Испании в квалификации Евро-2024 и уступил со счетом 1:3.
– Почему вам не удалось обыграть Испанию?
– Что за вопрос! Вы видели игроков обеих команд? Что вы хотите от нас, если мы играем против лучших игроков мира? Вы видели, за какие команды они играют? И вы меня об этом просите?
Это лучшая сборная мира, даже не Европы. Думаю, сейчас в некоторых аспектах они лучше, чем в период с 2008-го по 2012-й, потому что много используют фланги. Это главный фаворит Евро, – сказал Кецбая.
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Абсолютно топовое поколение, легенда на каждой позиции!
Одна из лучших сборных команд в истории футбола, в принципе!
Перекаты с владением мячом под 80% никому в современном футболе не нужны и топ сборные их на изи обыгрывают
А по игре конечно Франция и Англия главные фавориты