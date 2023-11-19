«Испания – лучшая сборная мира, главный фаворит Евро. Сейчас в некоторых аспектах они лучше, чем с 2008-го по 2012-й». Тренер Кипра Кецбая после 1:3

Теги Сборная Испании по футболу сборная Кипра по футболу Темури Кецбая квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Тренер сборной Кипра Темури Кецбая считает Испанию главным фаворитом Евро-2024.

16 ноября Кипр дома сыграл против Испании в квалификации Евро-2024 и уступил со счетом 1:3.

– Почему вам не удалось обыграть Испанию?

– Что за вопрос! Вы видели игроков обеих команд? Что вы хотите от нас, если мы играем против лучших игроков мира? Вы видели, за какие команды они играют? И вы меня об этом просите?

Это лучшая сборная мира, даже не Европы. Думаю, сейчас в некоторых аспектах они лучше, чем в период с 2008-го по 2012-й, потому что много используют фланги. Это главный фаворит Евро, – сказал Кецбая.

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17 комментариев

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JENNINGS
В XXI веке ещё не было ни одной сборной лучше, чем Испания 2008-2012.
Абсолютно топовое поколение, легенда на каждой позиции!
Одна из лучших сборных команд в истории футбола, в принципе!
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Lansm
Ржака
Перекаты с владением мячом под 80% никому в современном футболе не нужны и топ сборные их на изи обыгрывают
+19
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che kaif
Франция фаворит всех крупных турниров с 2016г по сей день. Allez🇨🇵💪
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Тупые люди пользуйтесь мозгом
Специально опубликовали интервью для набора комментов и обсуждений. Понятно что он бредит. Но спортс такой спортс. Даже два дня видимо не видели этот ответ,но как такое не выставить для срача!
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Panurge From hell
Ответ che kaif
Франция фаворит всех крупных турниров с 2016г по сей день. Allez🇨🇵💪
если Англия уволит физрука,то фаворитом станет она.Атака Сака-Кейн-Джуд(10)-Грилиш с Фоденом на скамейке неконтрима.
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kelevro1989
Ответ JENNINGS
В XXI веке ещё не было ни одной сборной лучше, чем Испания 2008-2012. Абсолютно топовое поколение, легенда на каждой позиции! Одна из лучших сборных команд в истории футбола, в принципе!
Ну Бразилия 2002 года по именам не хуже
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M@xiMir
просто смешно, у испании после торреса и вильи даже близко по уроню нет страйкеров, толку от крутых пзщ если некому завершать? да и с защитой проблемы, уровня пике, рамоса в лучшие годы
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Filipp Gorski
Если судить по составу то Франция, Англия и Португалия самые мощные
А по игре конечно Франция и Англия главные фавориты
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Фанат Доры Дуры
Ответ feelthedroom@mail.ru
Да. Легенды на каждой позиции) Особенно Сенна, который в опорной выжигал. Понял , принял
Входит в символическую сборную чемпионата Европы 2008 года по версии FIFA))
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ApXuMaHqPuT
Смешно сравнивать. У той Испании 2 выигранных Евро и ЧМ, а что у нынешней?🧐
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leon01
Испания и Франция правильнее
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alexmixer9
Ответ feelthedroom@mail.ru
Да. Легенды на каждой позиции) Особенно Сенна, который в опорной выжигал. Понял , принял
Чем тебе Сенна не угодил? Уж лучше бруска бускетса то
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Алексей Гусев
Ответ Nicolas Erfe
Сборная Висенте Дель Боске указала бы эту сборную Испании даже не вспотев. Вот поэтому этот мужик и тренер Кипра.
вот Дель Боске не факт, Арагонесовская точно.
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