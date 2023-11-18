Холанд пропустит матч сборной Норвегии против Шотландии из-за травмы

Эрлинг Холанд пропустит ближайший матч сборной Норвегии из-за травмы.

23-летний футболист повредил ногу во время игры против сборной Фарерских островов (2:0). Он не примет участия в матче против команды Шотландии.

«Травма несерьезная, но он испытывает сильную боль и несколько ограничен в движениях, так что выпускать его на игру с Шотландией будет слишком рано», – сказал врач сборной Норвегии Ола Санд.

В текущем сезоне нападающий « » провел 12 матчей и забил 13 голов. Его статистику можно найти здесь.

Матч Шотландия – Норвегия состоится 19 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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