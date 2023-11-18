Холанд пропустит матч сборной Норвегии против Шотландии из-за травмы

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия сборная Норвегии по футболу травмы сборная Шотландии по футболу Эрлинг Холанд Евро-2024 Футбол

Эрлинг Холанд пропустит ближайший матч сборной Норвегии из-за травмы.

23-летний футболист повредил ногу во время игры против сборной Фарерских островов (2:0). Он не примет участия в матче против команды Шотландии. 

«Травма несерьезная, но он испытывает сильную боль и несколько ограничен в движениях, так что выпускать его на игру с Шотландией будет слишком рано», – сказал врач сборной Норвегии Ола Санд.

В текущем сезоне АПЛ нападающий «Манчестер Сити» провел 12 матчей и забил 13 голов. Его статистику можно найти здесь

Матч Шотландия – Норвегия состоится 19 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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8 комментариев

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SaH4r.
Второй раз подряд Норвегия Холланда не попадает на крупный турнир, без топовых товарищей по команде один Холланд обычный нападающий, но все равно кринжебои будут говорить, что его якобы "обокрали" и не дали ЗМ.
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Альварес 9
Ничего страшного, Альварес без проблем заменит Викинга
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Илья Мурашов
Норвегия не поедет на Евро. Матч ничего не значит
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Егор Ковалёв
Кажется Шотландцы снова вздрючат викингов
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ман сити фейк
Вернись против Ливерпуля здоровым
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Кино Музыка
А съесть мухомор?
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zzzeeerrrooo
Ответ SaH4r.
Второй раз подряд Норвегия Холланда не попадает на крупный турнир, без топовых товарищей по команде один Холланд обычный нападающий, но все равно кринжебои будут говорить, что его якобы "обокрали" и не дали ЗМ.
По именам не слабее нашей сборной, которая без проблем выносила шотланднцев
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