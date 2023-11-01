Роналду о выходе «Аль-Насра» в 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии: «Потрясающий командный дух!»

Криштиану Роналду объяснил, за счет чего «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» (1:0).

Команда из вышла в четвертьфинал Кубка короля Саудовской Аравии благодаря голу Садьо Мане в дополнительное время. Она играла в меньшинстве с конца первого тайма.

«Потрясающий командный дух! Невероятная поддержка наших болельщиков помогла нам сражаться до конца!» – написал форвард.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!