Роналду о выходе «Аль-Насра» в 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии: «Потрясающий командный дух!»
Криштиану Роналду объяснил, за счет чего «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» (1:0).
Команда из Эр-Рияда вышла в четвертьфинал Кубка короля Саудовской Аравии благодаря голу Садьо Мане в дополнительное время. Она играла в меньшинстве с конца первого тайма.
«Потрясающий командный дух! Невероятная поддержка наших болельщиков помогла нам сражаться до конца!» – написал форвард.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
и пишет про Роналду под каждым постом, смотрит матч ради него, подмечает его эмоции, расписывает это всё)
Но так то да, тебе всё равно)
"Я за вами бежала 10км, чтобы сказать, что вы мне безразличны", что-то из этой оперы