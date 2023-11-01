Роналду о выходе «Аль-Насра» в 1/4 финала Кубка Саудовской Аравии: «Потрясающий командный дух!»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Футбол

Криштиану Роналду объяснил, за счет чего «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» (1:0).

Команда из Эр-Рияда вышла в четвертьфинал Кубка короля Саудовской Аравии благодаря голу Садьо Мане в дополнительное время. Она играла в меньшинстве с конца первого тайма.

«Потрясающий командный дух! Невероятная поддержка наших болельщиков помогла нам сражаться до конца!» – написал форвард.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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13 комментариев

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Vovker
Ответ Domian
Посмотрел ради прикола на роналду в этом матче. Скажу я что 8 ЗМ Месси для него был ударом. Чувак не мог сдерживать эмоции, был излишне нервозен, а когда стадион стал скандировать Месси, то у роналду на лице была гримаса) Как же его задевает все, что связано с Месси) А мы еще чего то хотим от его фанатов, они такие же как он - завистливые, закомплексованные, лживые. Представляю какие муки роналду доставила победа Лео на ЧМ.
И этот человек писал мне пару часов назад, что ему все равно на Роналду)

и пишет про Роналду под каждым постом, смотрит матч ради него, подмечает его эмоции, расписывает это всё)

Но так то да, тебе всё равно)

"Я за вами бежала 10км, чтобы сказать, что вы мне безразличны", что-то из этой оперы
+11
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Bill Zapulil
Ответ Domian
Посмотрел ради прикола на роналду в этом матче. Скажу я что 8 ЗМ Месси для него был ударом. Чувак не мог сдерживать эмоции, был излишне нервозен, а когда стадион стал скандировать Месси, то у роналду на лице была гримаса) Как же его задевает все, что связано с Месси) А мы еще чего то хотим от его фанатов, они такие же как он - завистливые, закомплексованные, лживые. Представляю какие муки роналду доставила победа Лео на ЧМ.
Ой, а сам прям истоптался с особым удовольствием на гордыне одного из величайших футболистов всех времён ( да, Месси лучший без сомнений). Ну больно ему, ну неприятно) но его же двигало ему это всю карьеру, соревноваться с лучшими и он делил сцену с Месси - гением футбола. А ты и такие же там на стадионе, которые Месси скандировали - уколоть на посмотреть, как больно. Прикольно же, да?
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koshaus
Ответ Domian
Ну да, уколоть его и посмотреть) Ты прав. Учитывая что роналду глуп, его так провоцировать будут всегда. Другой бы не обратил внимания, но этот в 40 лет застрял в развитии, будто ему 15. Месси абсолютен, недосягаем, после ЧМ вообще нет никаких сравнений, Месси в своей лиге. А вот Роналду мне жаль, но не жаль его фанатов. Поэтому лишний раз сделать им укол в сухожилие, почему нет?)
Глуп и жаден Месси. Его подколола Adidas подарив 8 золотых перстней. Он одел их и получилось 8 пальцев с перстнями и 2 свободных пальца. 8:2. Все болелы знают что это за цифры, а до Месси, похоже, так и не дошло, золото же и халявное. Надо брать, зачем думать.🤣🤣🤣
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Габи Жезус
Ответ koshaus
Глуп и жаден Месси. Его подколола Adidas подарив 8 золотых перстней. Он одел их и получилось 8 пальцев с перстнями и 2 свободных пальца. 8:2. Все болелы знают что это за цифры, а до Месси, похоже, так и не дошло, золото же и халявное. Надо брать, зачем думать.🤣🤣🤣
раунд ахахахахха🤣
0
0
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