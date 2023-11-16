Бекхэм о трансфере Месси: «Это наш подарок Америке и МЛС. Такие игроки вдохновляют новое поколение футболистов»

Дэвид Бекхэм рассказал, какую роль играет переход Лионеля Месси в США.

«Все еще трудно поверить, что когда кто-то говорит мне, что в команде «Интер Майами» есть . Я, как владелец клуба, очень горжусь тем, что в нашей команде есть такой игрок, лучший в мире.

Мы всегда знали, что переезд Лео в Америку, а не только в Майами, будет нашим подарком Америке и . Потому что такие футболисты, как он, меняют игру. Знаете, такие игроки, как он, вдохновляют новое поколение футболистов. И именно поэтому мы хотели пригласить Лео в команду.

Конечно, мы хотим выигрывать чемпионаты. Конечно, мы хотим быть лучшей командой в лиге. Но одной из причин, по которой мы купили его, было также желание вдохновить следующее поколение футболистов в Америке. Чтобы [молодые люди] захотели стать футболистами. Так что его подписание способствует этому, и это важно для нас», – сказал совладелец « » в интервью AFP.

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