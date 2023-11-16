Бекхэм о трансфере Месси: «Это наш подарок Америке и МЛС. Такие игроки вдохновляют новое поколение футболистов»

Теги МЛС Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами Футбол

Дэвид Бекхэм рассказал, какую роль играет переход Лионеля Месси в США.

«Все еще трудно поверить, что когда кто-то говорит мне, что в команде «Интер Майами» есть Лионель Месси. Я, как владелец клуба, очень горжусь тем, что в нашей команде есть такой игрок, лучший в мире.

Мы всегда знали, что переезд Лео в Америку, а не только в Майами, будет нашим подарком Америке и МЛС. Потому что такие футболисты, как он, меняют игру. Знаете, такие игроки, как он, вдохновляют новое поколение футболистов. И именно поэтому мы хотели пригласить Лео в команду.

Конечно, мы хотим выигрывать чемпионаты. Конечно, мы хотим быть лучшей командой в лиге. Но одной из причин, по которой мы купили его, было также желание вдохновить следующее поколение футболистов в Америке. Чтобы [молодые люди] захотели стать футболистами. Так что его подписание способствует этому, и это важно для нас», – сказал совладелец «Интер Майами» в интервью AFP.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Кому нужна эта барби-лига.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Ширинов
Смс : «перевод 60 млн баксов зачислен»
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Ka
Ответ Роман
Хотите развивать лигу (клуб) - зовите Роналду. Хотите обанкротить - зовите Месси.
Развитие Ювентуса и Манчестера просто огонь))
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Ответ Роман
Хотите развивать лигу (клуб) - зовите Роналду. Хотите обанкротить - зовите Месси.
МЛС не может всем платить по 100 млн, как СА, поэтому Роналду в Америке ничего бы не изменил
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Илья Мурашов
МЛС не может всем платить по 100 млн, как СА, поэтому Роналду в Америке ничего бы не изменил
Забавно когда высказывают просто мнение. Роналду самый влиятельный спортсмен.
Даже sports делал нарезку по странам, где он имеет абсолютное влияние, чего не скажешь о Месси.

Так что твои утверждения голословны.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильнур Хасанов
А сам Бэкхэм не вдохновляет ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Хотите развивать лигу (клуб) - зовите Роналду.
Хотите обанкротить - зовите Месси.
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Сколько это в Кокориных?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Скорее на убийство тамошнего футбола - даже в страшном сне не могу себе представить, чтобы болельщики, ну скажем, "Валенсии" массово сдавали билеты/требовали деньги назад из-за того, что в составе приехавшей "Барселоны" не было Месси.
В общем, Месси превратил МЛС в попсовую вечеринку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andrew Weird
Ответ Ильнур Хасанов
А сам Бэкхэм не вдохновляет ?
А чем там вдохновляться, ни золотых мячей ни чемпионатов мира)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Мурашов
Ответ Роман
Забавно когда высказывают просто мнение. Роналду самый влиятельный спортсмен. Даже sports делал нарезку по странам, где он имеет абсолютное влияние, чего не скажешь о Месси. Так что твои утверждения голословны.
Я помню. Там ни слова о влиянии. Просто карта, в каких странах Месси и Роналду популярней. А сделали вывод исходя из количества запросов в интернете. Не секрет, что Роналду интересней. Месси семьянин, за пределами поля почти не делает ничего интересного. Роналду каждый день в новостях. То скандал, то дом строит, то с законом проблемы и т. д. Людям это интересно.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий