Педро о фаворитах ЛЧ: «Реал», «Ман Сити», «Бавария», «Барселона». Выбрал бы «горожан»

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Педро назвал фаворитов чемпионата Италии и Лиги чемпионов.

«Команда, которая сейчас сильнее всех и играет лучше всех [в Италии], – это «Интер». Она редко проигрывает и теряет очки. Но посмотрим, что будет в итоге, сезон длинный.

В Лиге чемпионов ситуация сбалансированная, у всех сильных команд возникают проблемы. Да, всегда есть 4-5 очень сильных команд, которые доходят до финальных стадий. «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария», «Барселона» – вот они. «Барселона» в последние годы далеко не проходила, но она всегда сильна.

Если бы мне пришлось выбрать один клуб, то это было бы тяжелой задачей. Дойти до финала всегда тяжело. Но я бы выбрал «Сити», – заявил вингер «Лацио».

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17 комментариев

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Александр Северный
Барселона!? не смешите мои подковы)))
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человек-муравей человек-физрук
При всём уважении, далеко не jennings.
Есть ощущение что при попадании на более-менее крепкого оппонента он убежит в кусты поджав хвост :)
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Никита Алексеев
Ответ Александр Северный
Барселона!? не смешите мои подковы)))
Может интервью 15 года?)
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Гласящий Истину!
Ответ JENNINGS
При всём уважении, далеко не «Барселона» Есть ощущение, что при попадании на более-менее крепкого соперника («Сити», «Баварию») отлетят мама не горюй
Если попадут на Сити или Баварию - будет порно. Барсу выбьет из плей-оф любой крепкий середняк, то-есть ЛЮБОЙ клуб, который пробьется в эту стадию!
+7
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Гласящий Истину!
Каким боком тут Барселона?!!
Что курнул Педро?
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leon01
С Барсой погорячился
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James Franc
А мне кажется из тройки Арсенал, Наполи и Порту кто-то сильно удивит.
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Любезный Коссутий
Ответ GuruFutbola
Ты попутал?
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GuruFutbola
Ответ человек-муравей человек-физрук
При всём уважении, далеко не jennings. Есть ощущение что при попадании на более-менее крепкого оппонента он убежит в кусты поджав хвост :)
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