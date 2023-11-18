Педро о фаворитах ЛЧ: «Реал», «Ман Сити», «Бавария», «Барселона». Выбрал бы «горожан»

Педро назвал фаворитов чемпионата Италии и Лиги чемпионов.

«Команда, которая сейчас сильнее всех и играет лучше всех [в Италии], – это « ». Она редко проигрывает и теряет очки. Но посмотрим, что будет в итоге, сезон длинный.

В Лиге чемпионов ситуация сбалансированная, у всех сильных команд возникают проблемы. Да, всегда есть 4-5 очень сильных команд, которые доходят до финальных стадий. « », « », « », « » – вот они. «Барселона» в последние годы далеко не проходила, но она всегда сильна.

Если бы мне пришлось выбрать один клуб, то это было бы тяжелой задачей. Дойти до финала всегда тяжело. Но я бы выбрал «Сити», – заявил вингер «Лацио».

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