Педро о том, что Моуринью назвал его «пловцом»: «Это меня смешит, он забавный человек. Когда Жозе говорит не о судье, он говорит о календаре или об игроке, который падает»

Теги Рома Лацио Жозе Моуринью серия А Италия Педро Футбол

Педро отреагировал на критику со стороны Жозе Моуринью.

Тренер «Ромы» заявил после ничьей в дерби с «Лацио» (0:0): «Педро мог бы быть и пловцом, потому что его нырки – это фантастика». 

«Слова Моуринью? Они меня смешат. Потому что мы все знаем, каков Моу, он тоже делал это в прошлом. Он говорит то одно, то другое. Я помню, когда мы выиграли у его «Реала», он говорил подобное, когда мы обыграли его «Юнайтед» со счетом 4:0 (я был в «Челси»), он говорил еще больше. В прошлом году, после римских дерби, он сказал еще больше.

Так всегда бывает: когда он говорит не о судье, то говорит о календаре, об игроке, который падает на землю. Я знаю его очень хорошо, он очень забавный человек. Я знаю, что он использует слова, чтобы разрядить огромное напряжение вокруг дерби. Я знаю его очень хорошо, так как он был моим тренером [в «Челси»]», – сказал нападающий «Лацио».

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15 комментариев

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Мохнатый55
У Моуринью всегда виноваты все кроме него.
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QWertY
Хорошо поставил на место нытика Мавринью
+23
-12
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XavIniesta2008-2015
Очень хорошо Моуриньо высказал своё отношение к одному из немногих игроков, которые не сливали его в Челси осенью 2015-го
Видимо, до сих пор какие-то обиды на Педро за те проблемы, которые он доставил командам Моура, пока играл в Барселоне. Серьёзно, в матчах против Интера и Реала у Педро очень классная статистика.Тот же Бэйл за годы в Реале против Барселоны играл хуже
+12
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Bunyod Turgunov
Ответ VictorVallecano
Еще бы, ведь барселонская школа плавания самая сильная в мире.
Че там с Карвахальем? Пришёл в себе после удара Грилиша?
+8
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ XavIniesta2008-2015
Очень хорошо Моуриньо высказал своё отношение к одному из немногих игроков, которые не сливали его в Челси осенью 2015-го Видимо, до сих пор какие-то обиды на Педро за те проблемы, которые он доставил командам Моура, пока играл в Барселоне. Серьёзно, в матчах против Интера и Реала у Педро очень классная статистика.Тот же Бэйл за годы в Реале против Барселоны играл хуже
Да уж про кого гадости говорить, не про Педро точно. Один из самых классных профессионалов. Никогда не замечен ни в каких скандалах и интригах, не давал сомнительных интервью, и на поле отрабатывал всегда дай бог каждому. Даже сейчас в преклонном возрасте, образец для молодых, как надо относиться к делу.
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Kubinec_
по фактам толмача уделал
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Ихарь Окенфэйлов
Такое часто бывает, когда человек падает с большой высоты. Не может примириться со своей нынешней реальностью. Когда то был топ тренером, а за последние 5 лет выиграл один единственный какой то кубок отчаяния. Что остаётся, как ни винить весь стальной мир вокруг.
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Tydeus
Не, ну он всё же и в финал Лиги Европы забрался с Ромой. Смотреть этот футбол тяжело, конечно, но Жозе остается Жозе
А Фонсека с той же Ромой, парой сезонов раньше выходил в 1/2 финала Лиги Европы, и что то никто по этому поводу ему дифирамбов не пел. И вообще никто его не вспоминает. В чемпионате результат у них также примерно одинаковый, 5-6-7 места.
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Tydeus
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Такое часто бывает, когда человек падает с большой высоты. Не может примириться со своей нынешней реальностью. Когда то был топ тренером, а за последние 5 лет выиграл один единственный какой то кубок отчаяния. Что остаётся, как ни винить весь стальной мир вокруг.
Не, ну он всё же и в финал Лиги Европы забрался с Ромой. Смотреть этот футбол тяжело, конечно, но Жозе остается Жозе
+4
-4
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SpilightTwarkle
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Такое часто бывает, когда человек падает с большой высоты. Не может примириться со своей нынешней реальностью. Когда то был топ тренером, а за последние 5 лет выиграл один единственный какой то кубок отчаяния. Что остаётся, как ни винить весь стальной мир вокруг.
Психолог из вас так себе. Жозе давно практикует это. Нужно это для того, чтобы показать команде, что все настроено против них, и судьи,и журналисты, и календарь, и весь мир, тем самым сплотив команду. (прямо как в одной евразийской стране)
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ SpilightTwarkle
Психолог из вас так себе. Жозе давно практикует это. Нужно это для того, чтобы показать команде, что все настроено против них, и судьи,и журналисты, и календарь, и весь мир, тем самым сплотив команду. (прямо как в одной евразийской стране)
Судя по тому, что карьера сбитого жо, идёт по нисходящей, психолог так себе как раз из него :))))
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