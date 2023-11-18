Педро о том, что Моуринью назвал его «пловцом»: «Это меня смешит, он забавный человек. Когда Жозе говорит не о судье, он говорит о календаре или об игроке, который падает»

Педро отреагировал на критику со стороны Жозе Моуринью.

Тренер «Ромы» заявил после ничьей в дерби с «Лацио» (0:0): « мог бы быть и пловцом, потому что его нырки – это фантастика».

«Слова Моуринью? Они меня смешат. Потому что мы все знаем, каков Моу, он тоже делал это в прошлом. Он говорит то одно, то другое. Я помню, когда мы выиграли у его «Реала», он говорил подобное, когда мы обыграли его «Юнайтед» со счетом 4:0 (я был в «Челси»), он говорил еще больше. В прошлом году, после римских дерби, он сказал еще больше.

Так всегда бывает: когда он говорит не о судье, то говорит о календаре, об игроке, который падает на землю. Я знаю его очень хорошо, он очень забавный человек. Я знаю, что он использует слова, чтобы разрядить огромное напряжение вокруг дерби. Я знаю его очень хорошо, так как он был моим тренером [в «Челси»]», – сказал нападающий « ».

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