Колосков о «Динамо»: «Команда становится все более сбалансированной – матч с «Оренбургом» это показал. Игра скоростная, компактная, с хорошим контролем мяча и разумными ходами»

Вячеслав Колосков высоко отозвался об игре «Динамо».

«Команда становится все более сбалансированной, и матч с «Оренбургом» [2:0] это показал. Хотелось сидеть и смотреть эту игру — быструю, скоростную, компактную, коллективную, с хорошим контролем мяча и разумными ходами. Главное, что играли быстро и разумно — это два качества, которые сейчас четко в игре « » проявляются.

Что касается работы , то видно, что команда становится все сыграннее, у нее появились разные варианты атаки. Стали острее контратаки, в порядке и позиционная игра.

Конечно, есть возможность еще прибавить. Для этого, по моему мнению, надо сделать две вещи: взять еще пару новых игроков и добавить характера. Поэтому зимой нужно точечно поработать на трансферном рынке, чтобы скамейка стала поглубже.

Было бы неплохо посмотреть крайних защитников, особенно налево, где Скопинцев играет без замен. Наверное, нужен и еще один центрфорвард, потому что одного Тюкавина маловато. Так что было бы неплохо взять по одному футболисту в каждую линию», — сказал почетный президент РФС.

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