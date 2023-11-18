Игорь Лещук: «Верю, что «Зенит» не станет чемпионом. Почему нет? Все когда-то заканчивается»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

«Плотность в таблице больше радует, чем удивляет. У большинства команд есть шансы. Если все так продолжится до конца чемпионата, будет большой интерес, ажиотаж.

Наверное, так и должно быть в хорошем чемпионате. Когда у тебя чемпион известен за пять туров до конца… Есть чемпион, а остальные места уже не так важны. И интереса смотреть оставшиеся игры не так много. В данной ситуации все может быть. Возможно, чемпионат будет интересен до последнего тура.

«Зенит» может потерять свой трон? Верю, что « » не станет чемпионом. Почему нет? Все может быть. Ведь было уже такое. Все когда-то заканчивается. Возможно, в этом году увидим другого чемпиона», – сказал .

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