Игорь Лещук: «Верю, что «Зенит» не станет чемпионом. Почему нет? Все когда-то заканчивается»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Игорь Лещук Чемпионат.com Футбол

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.

«Плотность в таблице больше радует, чем удивляет. У большинства команд есть шансы. Если все так продолжится до конца чемпионата, будет большой интерес, ажиотаж.

Наверное, так и должно быть в хорошем чемпионате. Когда у тебя чемпион известен за пять туров до конца… Есть чемпион, а остальные места уже не так важны. И интереса смотреть оставшиеся игры не так много. В данной ситуации все может быть. Возможно, чемпионат будет интересен до последнего тура.

«Зенит» может потерять свой трон? Верю, что «Зенит» не станет чемпионом. Почему нет? Все может быть. Ведь было уже такое. Все когда-то заканчивается. Возможно, в этом году увидим другого чемпиона», – сказал Лещук

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто составил коспекты Лобановского?
Ответ ALMANAC
Любая длинная серия заканчивается и только бестрофейный период Динамо может длиться вечно)
Почему вечно? Для отсчета срока чемпионства даже специальный счетчик был придуман.
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ALMANAC
Любая длинная серия заканчивается и только бестрофейный период Динамо может длиться вечно)
+27
-5
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Архитектор Мендисабаль
Признак ущербности... Человек верит не в свою победу, а в то, что Зенит не станет чемпионом...
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FOOTBALL Live
а почему да?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кто составил коспекты Лобановского?
Скоро вашей Америке - кирдык (с)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Молоканов
Ответ Архитектор Мендисабаль
Признак ущербности... Человек верит не в свою победу, а в то, что Зенит не станет чемпионом...
у человека амбиций нет, всю карьеру сидит на банке, при этом его это полностью устраивает
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mean machine/
Блондинка и динозавры.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jdrk
Ответ Тёма Тёма
Эх, им бы Ротенберга... 😂😂😂
Кому? У Динамо есть Боря уже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тралмейстер
Ответ justbored
вот где тут логика? как это соотносится вообще, в ветряных мельницах какого разума?))
Логика очевидна: Верить можно во что угодно, даже в явную чушь. В остальном нужна объективная оценка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Ответ ALMANAC
Любая длинная серия заканчивается и только бестрофейный период Динамо может длиться вечно)
Ну унижения спартачка уже 22 года длятся
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Otto Kretschmer
Создайте московскую футбольную лигу, клубов хватит и тогда всё получится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ielisen@mail.ru
Как говорит наш дорогой шеф,Михал Иваныч,"Если Зенит чемпион,то это надолго!"
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Охотин
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Скоро ГАЗ’промам и прочим ЛУК’ойлам кирдык... Хотя нет, переведут все убытки-издержки на электорат, т.е. повысят в разы цены на газ-бензин-продовольствие...
Уааа...уааа...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Otto Kretschmer
Создайте московскую футбольную лигу, клубов хватит и тогда всё получится.
Ох давно пора чемпионат Московского княжества - открытый для всех кроме Питера.))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Охотин
Ответ justbored
Порядок, бывает, бьёт класс и всё такое.
Нет там порядка, слабоваты к порядку.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Владимир Туаев
Краснодар конечно симпатично играет, но по составу не готов бороться с Зенитом
Порядок, бывает, бьёт класс и всё такое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Hell.Yeah.
поэтому и строчишь каждый раз до первого заплюсованного?))))) ты на Сизифа похож.
вот уж плюсиками нашу песню не задушишь, не мечтайте. массы они не зря прозываются "unwashed"))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hell.Yeah.
Ответ Hell.Yeah.
justbored опять в минусах. что-то ты не так делаешь Володька.
поэтому и строчишь каждый раз до первого заплюсованного?))))) ты на Сизифа похож.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Hell.Yeah.
justbored опять в минусах. что-то ты не так делаешь Володька.
После отметки в 20 тысяч плюсов стал равнодушен вообще. Ну и пострадать за правду благое дело же ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ тралмейстер
Логика очевидна: Верить можно во что угодно, даже в явную чушь. В остальном нужна объективная оценка.
Возможно, Игорька немного смутили частые визиты в Америку. Там "I believe" чаще в значении "считаю, думаю, мне так представляется"))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тёма Тёма
Эх, им бы Ротенберга... 😂😂😂
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hell.Yeah.
justbored опять в минусах. что-то ты не так делаешь Володька.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Охотин
Ответ СССР цэ европа! - скакал?
Скоро ГАЗ’промам и прочим ЛУК’ойлам кирдык... Хотя нет, переведут все убытки-издержки на электорат, т.е. повысят в разы цены на газ-бензин-продовольствие...
Скоро стану
Я седым и старым.
Уйду на пенсию писать
Свои я мемуары.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любовь Мелехова
Чемпионат стал интереснее, это радует. Зенит снова станет чемпионом, тоже верю.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
По терверу мы все рептилоиды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lkongo
гениально!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
тралмейстер
" Верю, что «Зенит» не станет чемпионом." А так же в снежного человека, летающие тарелочки и что Земля плоская.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Туаев
Краснодар конечно симпатично играет, но по составу не готов бороться с Зенитом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий