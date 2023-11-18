Игорь Лещук: «Верю, что «Зенит» не станет чемпионом. Почему нет? Все когда-то заканчивается»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о борьбе за чемпионство в Мир РПЛ.
«Плотность в таблице больше радует, чем удивляет. У большинства команд есть шансы. Если все так продолжится до конца чемпионата, будет большой интерес, ажиотаж.
Наверное, так и должно быть в хорошем чемпионате. Когда у тебя чемпион известен за пять туров до конца… Есть чемпион, а остальные места уже не так важны. И интереса смотреть оставшиеся игры не так много. В данной ситуации все может быть. Возможно, чемпионат будет интересен до последнего тура.
«Зенит» может потерять свой трон? Верю, что «Зенит» не станет чемпионом. Почему нет? Все может быть. Ведь было уже такое. Все когда-то заканчивается. Возможно, в этом году увидим другого чемпиона», – сказал Лещук.
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Я седым и старым.
Уйду на пенсию писать
Свои я мемуары.