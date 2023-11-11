Кержаков о Сербии: «Здесь хорошее отношение к русским – не встретили никаких проблем. Язык похож на русский, стараюсь запоминать слова»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков высшая лига Сербия Спартак Суботица ТАСС Футбол

Александр Кержаков рассказал об адаптации в Сербии.

Бывший нападающий сборной России сейчас возглавляет «Спартак» из Суботицы. 

«Команда находится пока в стадии становления, так как новый тренер, новые требования к игрокам. Еще нужно брать в расчет, что есть новые игроки в составе.

Относительно адаптации все довольно-таки просто. Здесь хорошее отношение к русским, понятный язык. Конечно, футбольные слова, которые требуются в тренировочном процессе, старался выучить. Стараюсь также что-то запоминать из сербских слов, но именно специально – нет, у меня нет учителя. Сам я пытаюсь что-то запомнить и доучивать, конечно.

Сербский язык похож на русский, есть похожие слова. Понимать намного легче, чем объясняться, но опять же многие понимают русский язык здесь.

Я говорил, что здесь хорошее отношение к русским. Никаких проблем ни я, ни моя семья, ни мои знакомые не встретили. За время пребывания особо ничего не удивляет. Я больше сконцентрирован на футболе, на работе», – сказал Кержаков. 

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