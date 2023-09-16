Экс-вингер «Спартака» Зуев перешел в белградский «ИМТ». Летом Александр получил паспорт Казахстана
Александр Зуев стал игроком белградского «ИМТ».
27-летний вингер, находившийся в статусе свободного агента, подписал с сербским клубом контракт на один год.
Минувшим летом Зуев получил казахстанский паспорт. Его последним клубом был «Севастополь».
Также футболист известен по выступлениям за «Крылья Советов», «Химки», «Рубин», «Ростов» и «Спартак».
Фото: соцсеть «ИМТ»
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