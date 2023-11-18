«Ювентус» хочет арендовать Парти зимой и уже встречался с хавбеком «Арсенала» (Foot Mercato)

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Арсенал возможные трансферы Томас Парти Футбол

«Ювентус» хочет договориться с Томасом Парти.

По данным Foot Mercato, представители туринского клуба уже встречались с полузащитником «Арсенала» и пытались убедить его сменить клуб зимой. Get French Football News отмечает, что речь идет об аренде.

В текущем сезоне Парти принял участие в 4 матчах АПЛ. Сейчас он восстанавливается после операции на бедре и не вернется до конца года.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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Заяцволк
Топ когда не травмирован, как Рэмзи короче, однозначно брать
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d.xoxlov
Эту новость я уже год второй или третий читаю.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Губа не дура, да только кто же его отпустит(тем более в аренду)
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