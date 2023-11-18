«Ювентус» хочет арендовать Парти зимой и уже встречался с хавбеком «Арсенала» (Foot Mercato)
«Ювентус» хочет договориться с Томасом Парти.
По данным Foot Mercato, представители туринского клуба уже встречались с полузащитником «Арсенала» и пытались убедить его сменить клуб зимой. Get French Football News отмечает, что речь идет об аренде.
В текущем сезоне Парти принял участие в 4 матчах АПЛ. Сейчас он восстанавливается после операции на бедре и не вернется до конца года.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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