Тайсон Фьюри о признании самым сексуальным спортсменом по итогам опроса 2000 британских женщин: «Я обошел Роналду. Никогда не говори «никогда». Томми, ты 13-й, уродец»

Тайсон Фьюри признан самым сексуальным спортсменом мира.

Непобежденный боксер, выступающий в тяжелой весовой категории, занял первое место в рейтинге, составленном сайтом для знакомств Illicit Encounters. Вторым стал форвард « » .

Были опрошены 2000 женщин, проживающих в Великобритании. Они должны были поставить 30 спортсменам оценки от 1 до 10, исходя из их сексуальной привлекательности.

Узнав о своей победе, Фьюри обратился к жене.

«Пэрис, меня только что признали самым сексуальным спортсменом из ныне живущих – впервые.

Я обошел Роналду, уделал его. Иди ко мне! Ты замужем за самым сексуальным спортсменом из ныне живущих, как считают 2000 женщин. Ты везучая леди», – сказал боксер в ролике для Instagram.

«Теперь право хвастаться в моей семье принадлежит мне. Томми, уродливый ублюдок, ты 13-й.

Я просто хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживал меня, всем моим друзьям и семье. Это особенный момент.

Самый сексуальный спортсмен в мире. Никогда не говорите «никогда», люди, всегда верьте в себя», – заявил Фьюри на пресс-конференции перед боем с Александром Усиком.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?