Тайсон Фьюри о признании самым сексуальным спортсменом по итогам опроса 2000 британских женщин: «Я обошел Роналду. Никогда не говори «никогда». Томми, ты 13-й, уродец»
Тайсон Фьюри признан самым сексуальным спортсменом мира.
Непобежденный боксер, выступающий в тяжелой весовой категории, занял первое место в рейтинге, составленном сайтом для знакомств Illicit Encounters. Вторым стал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Были опрошены 2000 женщин, проживающих в Великобритании. Они должны были поставить 30 спортсменам оценки от 1 до 10, исходя из их сексуальной привлекательности.
Узнав о своей победе, Фьюри обратился к жене.
«Пэрис, меня только что признали самым сексуальным спортсменом из ныне живущих – впервые.
Я обошел Роналду, уделал его. Иди ко мне! Ты замужем за самым сексуальным спортсменом из ныне живущих, как считают 2000 женщин. Ты везучая леди», – сказал боксер в ролике для Instagram.
«Теперь право хвастаться в моей семье принадлежит мне. Томми, уродливый ублюдок, ты 13-й.
Я просто хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживал меня, всем моим друзьям и семье. Это особенный момент.
Самый сексуальный спортсмен в мире. Никогда не говорите «никогда», люди, всегда верьте в себя», – заявил Фьюри на пресс-конференции перед боем с Александром Усиком.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
"I’ve got bragging rights in the family, Tommy you ugly bast*rd if you’re watching, No.13th. I just wanna say a big shout out to everyone who’s supported me, all my friends and family for this moment, very very special. Sexiest sportsman alive. Never say never people, always believe in yourself."