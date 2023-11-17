Тайсон Фьюри о признании самым сексуальным спортсменом по итогам опроса 2000 британских женщин: «Я обошел Роналду. Никогда не говори «никогда». Томми, ты 13-й, уродец»

Теги Криштиану Роналду рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Тайсон Фьюри бокс Томми Фьюри Футбол

Тайсон Фьюри признан самым сексуальным спортсменом мира.

Непобежденный боксер, выступающий в тяжелой весовой категории, занял первое место в рейтинге, составленном сайтом для знакомств Illicit Encounters. Вторым стал форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Были опрошены 2000 женщин, проживающих в Великобритании. Они должны были поставить 30 спортсменам оценки от 1 до 10, исходя из их сексуальной привлекательности.

Узнав о своей победе, Фьюри обратился к жене.

«Пэрис, меня только что признали самым сексуальным спортсменом из ныне живущих – впервые.

Я обошел Роналду, уделал его. Иди ко мне! Ты замужем за самым сексуальным спортсменом из ныне живущих, как считают 2000 женщин. Ты везучая леди», – сказал боксер в ролике для Instagram.

«Теперь право хвастаться в моей семье принадлежит мне. Томми, уродливый ублюдок, ты 13-й.

Я просто хочу сказать большое спасибо всем, кто поддерживал меня, всем моим друзьям и семье. Это особенный момент.

Самый сексуальный спортсмен в мире. Никогда не говорите «никогда», люди, всегда верьте в себя», – заявил Фьюри на пресс-конференции перед боем с Александром Усиком.

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32 комментария

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Mezomorf
Ответ Матвей Суицидин
а кто такой Томми?
Томми это кореш Турецкого в Большом Куше, тот самый, который цыган ненавидит
+27
-3
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Ебздрогыч
Очень некрасивые британские женщины, подумал Роналду
+30
-9
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Martin Naceri
Ответ Ебздрогыч
Очень некрасивые британские женщины, подумал Роналду
А ведь и правда британки никогда не славились красотой ))
+9
-3
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Матвей Суицидин
а кто такой Томми?
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АланСмити
у британок вкусы весьма специфичны))
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Simone
Юмор здорового человека
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Sgt. Elias Grodin
Ответ James Franc
Европеек потянуло на мускулинных мужиков, видимо эра слащавых мальчиков себя изжила
На пузатых. :)))
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Аврал
Ответ Simone
Юмор здорового человека
Если ты считаешь Тайсона здоровым человеком,то ладно...))
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Иван Лапин
Ответ Дорох
сколько пенок должен пробить спортсмен чтобы завоевать сиё звание?
ну гимли вон не хватило 5 пенок на чм
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Винстон Лайтс
Ответ Матвей Суицидин
а кто такой Томми?
А это Томми. Он всем говорит, что его назвали в честь автомата «Томми ган», но на самом деле его назвали в честь знаменитого в 19-ом веке балетного плясуна
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Александр Суряев
Ответ Матвей Суицидин
а кто такой Томми?
Брат Тайсона.
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Кузя Гитарист
Ответ Ебздрогыч
Очень некрасивые британские женщины, подумал Роналду
Ебздрогыч -очень не красивый комментатор спортса
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Этот Райола хочет денег
Трагедия! Гламурному метросексуалу, влюбленному в зеркало, боящемуся сломать ноготь, предпочли брутала!))
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Игорь Мещеряков
Ну и вкусы у них...
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prosto D.
Ответ Martin Naceri
А ведь и правда британки никогда не славились красотой ))
Загуглите "Leia Parker"))
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Yury Fedoseev
Ответ Ебздрогыч
Очень некрасивые британские женщины, подумал Роналду
И тут с ним сложно спорить
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benjamin92
В Марокко бы победил Роналду без шансов
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leon01
мечта домохозяек
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Мексиканская песня
Ответ Матвей Суицидин
а кто такой Томми?
half-brother Tommy Fury

"I’ve got bragging rights in the family, Tommy you ugly bast*rd if you’re watching, No.13th. I just wanna say a big shout out to everyone who’s supported me, all my friends and family for this moment, very very special. Sexiest sportsman alive. Never say never people, always believe in yourself."
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Мексиканская песня
Ответ Матвей Суицидин
а кто такой Томми?
Братишка.
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Дорох
сколько пенок должен пробить спортсмен чтобы завоевать сиё звание?
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Andrei Bandalak
Ответ АланСмити
у британок вкусы весьма специфичны))
У британок вообще нет вкуса!! Что дали то забрали!!))
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Не уверен!!
Кто-то накрутил себе голосовалку чо сказать... Даже не знаю, что это за тупизм. И какие женщины могли за него голосовать и считать сексуальным? Красивые, молодые? Точно, нет. Милфы с красивой фигурой? Тоже, нет. Толстые домохозяйки?
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Simone
Ответ Аврал
Если ты считаешь Тайсона здоровым человеком,то ладно...))
Спасибо кэп
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Gradus1993
Сестра Роналду уже строчит гневный пост
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