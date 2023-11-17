Усик – о Фьюри: «Наше противостояние похоже на историю Давида и Голиафа»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик сравнил себя и Тайсона Фьюри с Давидом и Голиафом.

«Хочу рассказать одну легенду, которая очень похожа на историю нашего противостояния. Давид и Голиаф. С божьей помощью я доберусь до Тайсона и сделаю свою работу», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Объединительный поединок между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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4 комментария

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Born is the King
Там по фото где они стоят на пресс-конференции разница максимум 7-8 см
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Фокс&#8796;
Мечтать не вредно. Ставлю на то, что Фьюри уложит унылого усега в раунде 8..
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Podumainemnogo
Ответ Born is the King
Там по фото где они стоят на пресс-конференции разница максимум 7-8 см
это Фьюри ссутулился
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