Усик – о Фьюри: «Наше противостояние похоже на историю Давида и Голиафа»

Александр Усик сравнил себя и Тайсона Фьюри с Давидом и Голиафом.

«Хочу рассказать одну легенду, которая очень похожа на историю нашего противостояния. Давид и Голиаф. С божьей помощью я доберусь до Тайсона и сделаю свою работу», – сказал чемпион мира по боксу .

Объединительный поединок между Усиком и состоится 17 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

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