Усик – о потасовке с Фьюри на битве взглядов: «Меня лучше не трогать. Я всегда готов к драке»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик высказался о потасовке с Тайсоном Фьюри на битве взглядов.

«Тайсон – лучший человек для пресс-конференций. Он очень много болтает, в этом его просто невозможно превзойти – я пытался, у меня не получилось. За это я его уважаю.

Но когда он дотронулся до меня... Я всегда готов к драке. Всегда! Он считает, что пресс-конференция – это шоу. Но для меня это жизнь. Если ты толкнешь меня, я не буду стоять расслабленно.

Я буду стоять на своем месте. Поэтому лучше меня не трогать. Разговаривать нужно на ринге», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.

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5 комментариев

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Phantomm
Фьюри если даже трогает ,обычно в шутливой форме и никогда не переходит грань
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mf_amber
Ну там же цыганский английский надо понимать
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СвинопаС
Шароварный раздухарился
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