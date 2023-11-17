Усик – о потасовке с Фьюри на битве взглядов: «Меня лучше не трогать. Я всегда готов к драке»

Александр Усик высказался о потасовке с Тайсоном Фьюри на битве взглядов.

«Тайсон – лучший человек для пресс-конференций. Он очень много болтает, в этом его просто невозможно превзойти – я пытался, у меня не получилось. За это я его уважаю.

Но когда он дотронулся до меня... Я всегда готов к драке. Всегда! Он считает, что пресс-конференция – это шоу. Но для меня это жизнь. Если ты толкнешь меня, я не буду стоять расслабленно.

Я буду стоять на своем месте. Поэтому лучше меня не трогать. Разговаривать нужно на ринге», – сказал чемпион мира по боксу .

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