Из-за запрета УЕФА игроки Польши и Израиля U21 провели минуту молчания в память о жертвах палестино-израильского конфликта после стартового свистка. Они развели мяч и остановились

Молодежные сборные Польши и Израиля устроили необычную минуту молчания.

Как передает Eurosport, УЕФА не разрешил почтить память жертв израильско-палестинского конфликта перед началом игры.

Однако команды нашли способ сделать это уже после стартового свистка. Отдав первую передачу, израильтяне остановились, как и поляки, и около минуты провели неподвижно, некоторые – склонив голову.

Игра, проходившая в в рамках квалификации Евро U21, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В Израиле не будут проводить матчи под эгидой УЕФА до дальнейшего уведомления на фоне конфликта с Палестиной