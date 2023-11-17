Из-за запрета УЕФА игроки Польши и Израиля U21 провели минуту молчания в память о жертвах палестино-израильского конфликта после стартового свистка. Они развели мяч и остановились

Теги УЕФА Сборная Польши по футболу сборная Польши U-21 сборная Израиля по футболу сборная Израиля U-21 квалификация Евро U-21 Политика Футбол

Молодежные сборные Польши и Израиля устроили необычную минуту молчания.

Как передает Eurosport, УЕФА не разрешил почтить память жертв израильско-палестинского конфликта перед началом игры.

Однако команды нашли способ сделать это уже после стартового свистка. Отдав первую передачу, израильтяне остановились, как и поляки, и около минуты провели неподвижно, некоторые – склонив голову.

Игра, проходившая в Польше в рамках квалификации Евро U21, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В Израиле не будут проводить матчи под эгидой УЕФА до дальнейшего уведомления на фоне конфликта с Палестиной

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16 комментариев

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Arty Novikoff
Отличная идея, молодцы!
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Иван Новиков
Поляки отказываются играть с Россией, но молчат с евреями.
+26
-19
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Джиза
Ответ Тёма Тёма
Оба гола Польши были забиты за минуту молчания. Редкий случай, когда Израиль был обманут более хитрыми поляками....
"Поляк родился - еврей заплакал"©)))))))
Шутка. Всем мир!
+6
-1
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Семён Иванов
Ответ Pasta
С Израилем однако "цивилизованный" мир не разрывает никаких отношений, дип. связей и торговлю. Не против даже играть против евреев) Мерзко от такого лицемерия. Польша например с Израилем играть хочет, а вот с Россией нет) Ай-яй-яй) Добрые святые США до сих пор гадят в ООН, позволяя своим песикам из Израиля творить все что угодно)
Израиль первым не начинал ни с кем воевать, в этом и вся разница
+9
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Someone-else1980
Ответ Pasta
С Израилем однако "цивилизованный" мир не разрывает никаких отношений, дип. связей и торговлю. Не против даже играть против евреев) Мерзко от такого лицемерия. Польша например с Израилем играть хочет, а вот с Россией нет) Ай-яй-яй) Добрые святые США до сих пор гадят в ООН, позволяя своим песикам из Израиля творить все что угодно)
Израиль ни на кого не нападал
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Max9999
Может они просто обдумывали какую комбинацию начать.
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Yuriy Chistyakov
И получили 22 жёлтые карточки за неспортивное поведение?
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Аврал
Как говорится,на каждый запрет есть свой ответ.Креативно.
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mitos
Больницу снесли. Детей убивают. Нормально. Играем дальше.
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Руслан Трифонов
Ответ Someone-else1980
Израиль ни на кого не нападал
Да ладно? На Сирию тоже не нападал?
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Фан Рубина
Ответ Someone-else1980
Израиль ни на кого не нападал
Ну да, он просто появился в чужой квартире.
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FCB2020
Ответ Pasta
С Израилем однако "цивилизованный" мир не разрывает никаких отношений, дип. связей и торговлю. Не против даже играть против евреев) Мерзко от такого лицемерия. Польша например с Израилем играть хочет, а вот с Россией нет) Ай-яй-яй) Добрые святые США до сих пор гадят в ООН, позволяя своим песикам из Израиля творить все что угодно)
Так ты признаешь, что и РФ и Израиль совершают акты агрессии на чужих территориях, а то и присваивають эти территории?
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Maky
Ответ mitos
Больницу снесли. Детей убивают. Нормально. Играем дальше.
то есть убивать детей плохо? связь улавливаешь?
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