Из-за запрета УЕФА игроки Польши и Израиля U21 провели минуту молчания в память о жертвах палестино-израильского конфликта после стартового свистка. Они развели мяч и остановились
Молодежные сборные Польши и Израиля устроили необычную минуту молчания.
Как передает Eurosport, УЕФА не разрешил почтить память жертв израильско-палестинского конфликта перед началом игры.
Однако команды нашли способ сделать это уже после стартового свистка. Отдав первую передачу, израильтяне остановились, как и поляки, и около минуты провели неподвижно, некоторые – склонив голову.
Игра, проходившая в Польше в рамках квалификации Евро U21, завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
В Израиле не будут проводить матчи под эгидой УЕФА до дальнейшего уведомления на фоне конфликта с Палестиной
Шутка. Всем мир!