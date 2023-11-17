«Реал» может предложить Анчелотти продлить контракт на два года (Relevo)

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Карло Анчелотти может остаться в «Реале» после этого сезона.

По сведениям Relevo, президент мадридцев Флорентино Перес всерьез рассматривает возможность продления контракта с итальянским тренером. Действующий договор рассчитан до лета 2024 года.

64-летнему специалисту могут предложить заключить двухлетнее соглашение (либо по схеме «1+1», либо на гарантированные два года). Таким образом удастся удержать тренера, которым интересуется Бразильская конфедерация футбола.

Анчелотти возглавил «Реал» в 2021 году. На данный момент команда идет второй в чемпионате Испании и занимает первое место в группе в Лиге чемпионов.

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10 комментариев

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pKaparika
За это время и Алонсо наберется опыта. Хотя если Карло дать 2-3 трансфера, то никаких проблем у Реала не будет
+23
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JENNINGS
Кто бы ни был главным тренером в следующем сезоне, клубу нужны трансферы, нужно грамотное усиление состава и удлинение скамейки запасных качественными игроками. Во-первых, конечно, это топовый ЦН. Правый фланг - практически все позиции. ЛЗ - в зависимости от формы Менди и Франа. И расставаться с теми, кто объективно не вывозит.
Мысль есть, но нужны ресурсы на дистанцию, чтобы быть конкурентноспособными во всех турнирах
+7
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pit4er
Алонсо, Рауль и Мичел сами успеют состариться, пока Папа Карло насытится победами в клубном футболе и возглавит сборную
+2
-2
0
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Дмитрий Сальников-Грачев
Папа Карло - действительно великий тренер.
Но Реалу катастрофически надо усилиться.
Ещё в начале сезона считал - нужно было подписывать Кейна. На 3-4 сезона был бы лучшим наконечником.
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Drob003
Пора ему в Бразилию уже, порядок наводить, а то там совсем печалька🥺
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