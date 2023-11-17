«Реал» может предложить Анчелотти продлить контракт на два года (Relevo)
Карло Анчелотти может остаться в «Реале» после этого сезона.
По сведениям Relevo, президент мадридцев Флорентино Перес всерьез рассматривает возможность продления контракта с итальянским тренером. Действующий договор рассчитан до лета 2024 года.
64-летнему специалисту могут предложить заключить двухлетнее соглашение (либо по схеме «1+1», либо на гарантированные два года). Таким образом удастся удержать тренера, которым интересуется Бразильская конфедерация футбола.
Анчелотти возглавил «Реал» в 2021 году. На данный момент команда идет второй в чемпионате Испании и занимает первое место в группе в Лиге чемпионов.
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Мысль есть, но нужны ресурсы на дистанцию, чтобы быть конкурентноспособными во всех турнирах
Но Реалу катастрофически надо усилиться.
Ещё в начале сезона считал - нужно было подписывать Кейна. На 3-4 сезона был бы лучшим наконечником.