«Реал» может предложить Анчелотти продлить контракт на два года (Relevo)

Карло Анчелотти может остаться в «Реале» после этого сезона.

По сведениям Relevo, президент мадридцев всерьез рассматривает возможность продления контракта с итальянским тренером. Действующий договор рассчитан до лета 2024 года.

64-летнему специалисту могут предложить заключить двухлетнее соглашение (либо по схеме «1+1», либо на гарантированные два года). Таким образом удастся удержать тренера, которым интересуется Бразильская конфедерация футбола.

возглавил « » в 2021 году. На данный момент команда идет второй в чемпионате и занимает первое место в группе в Лиге чемпионов.

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