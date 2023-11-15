Хавбек «Метца» Ндорам, дисквалифицированный за фразу «играем как педики», провел тренировку в клубе, борющемся с гомофобией: «Рад исправить свою ошибку»

Теги лига 1 Франция Метц любительский футбол ЛГБТ Кевин Ндорам дискриминация контент Футбол

Футболист, наказанный за гомофобное ругательство, провел тренировку в ЛГБТ-клубе.

Напомним, полузащитник «Метца» Кевин Ндорам дал интервью в перерыве матча с «Марселем», сказав: «Нам не хватает характера. Простите меня за такой термин, но мы играем как педики». За это высказывание он был дисквалифицирован на 1 матч.

В рамках санкций, введенных LFP (Профессиональной футбольной лигой Франции – Sports.ru) Ндорам также должен был принять участие в акции против гомофобии. Во вторник он руководил тренировкой в «ПанамБойз энд Герлз Юнайтед» – любительском футбольном клубе, который ставит своей целью борьбу с гомофобией.

«Я рад быть здесь, чтобы исправить свою ошибку», – сказал хавбек.

«ПанамБойз энд Герлз Юнайтед» – любительский клуб, основанный в 2013 году, партнер LFP. Его описывают как «на 100% инклюзивный футбольный клуб из Парижа, открытый для разнообразия и борющийся с дискриминацией».

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41 комментарий

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Фарид Харисов
Во время проведения тренировки в клубе, который борется с гомофобией Ндорам сказал:

— Тренируетесь как педики.
+61
-1
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zip13
Был пацан и нет пацана
+38
-1
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градус ненависти
До сих пор не понимаю, в чем проблема, ведь по местным понятиям «как педики» значит ярко, смело, креативно, гордо
+19
-2
+17
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Aleksey Yashin
Раньше: Играй как Бекхэм
Сейчас: Играй как педик
+10
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гоша малахов
Вы... ли так, что исправился?)))))
+8
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SmokingShadow
Панам бойс виз свистокс
+7
-1
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Гжегож Бженчишчикевич
Ответ zip13
Был пацан и нет пацана
Загнобили его расисты всякие
+5
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Tornado V
Ответ Фан Рубина
Всё правильно он сказал. Надеюсь, в ходе этой позорной принудительной треньки не дал никому сзади зайти.
да кто его знает))))) 😁
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Дэвид_Мойес
«Я рад быть здесь, чтобы исправить свою ошибку и перестать наконец играть как педик», – сказал хавбек.
+4
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rigobersong
Мог бы с реалом потренироваться, это же их девиз:)
+5
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Птюч, Ёж.
Ответ Krauvec Cool
Комментарий удален модератором
по опросам вциом!
+3
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Бродяга-симпатяга
В душевой тоже извинился? Бедный Ндорам
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SmokingShadow
Ответ Фарид Харисов
Во время проведения тренировки в клубе, который борется с гомофобией Ндорам сказал: — Тренируетесь как педики.
воодушевил партнеров одним словом)
+2
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Krauvec Cool
Ответ Krauvec Cool
Комментарий удален модератором
Надеюсь не будут удалять комментарий за употребление зтого термина
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Arty Novikoff
Ему надо было сказать: "Вы ослышались! Я сказал, как медики. Медики!"
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Леван Мкртчян
Надо было говорить : играем как Оскар Уайльд, а ты( показывая на вратаря) -- вообще ,как Чайковский.

И не было бы проблем
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SmokingShadow
одно неловкое движение языком и из сексуального большинства стал меньшинством...
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bsv067
Что же они с бедным негром там сотворили, если он такое верещит?
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Фан Рубина
Всё правильно он сказал. Надеюсь, в ходе этой позорной принудительной треньки не дал никому сзади зайти.
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filippa
жеваный стыд
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OldRedWhite
Ответ градус ненависти
До сих пор не понимаю, в чем проблема, ведь по местным понятиям «как педики» значит ярко, смело, креативно, гордо
Официально да , а на самом деле )
Это как лозунг :
Слава КПСС !
в СССР )
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Антон Орехов
Ответ rigobersong
Мог бы с реалом потренироваться, это же их девиз:)
барса поддерживает лгбт )))
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OldRedWhite
Ответ SmokingShadow
воодушевил партнеров одним словом)
На самом деле играли с Марселем ещё 18 августа !
А на следующий день случился скандал.
Нечего сказать - оперативно нам сообщили )
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andr d
Ответ Krauvec Cool
Надеюсь не будут удалять комментарий за употребление зтого термина
А ты возглавляешь эти 89%
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Krauvec Cool
Ответ andr d
А ты возглавляешь эти 89%
Все верно. Так что слушайся меня.
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andr d
Ответ Krauvec Cool
Все верно. Так что слушайся меня.
Я не состою в группе твоих друзей глиномесов
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Fentezi Wolf
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Бродяга-симпатяга
В душевой тоже извинился? Бедный Ндорам
очком торганул не иначе...терпила
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Ильдар М
Эта новость настолько самодостаточна и прекрасна, что даже нечего добавить) Такое и нарочно не придумаешь))
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Фут.Боль
После этого одноклубники отказываются называть его своим партнёром в команде.
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Tiffozi
всего на 1 матч дисквалифицировали. Вот будь он белым был бы жуткий скандал.
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**Iscander**
Почему как?
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Мишка Синайский
5% человеческой расы - лоботрясы!
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Qqqubik
"...педики, куда вы меня тащите?!..."
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ДЖИН
Нагнули с мылом Кевина 🤣🤣🤣
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Алексѣй Пестовъ
Команда, в которой он бы органично смотрелся https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/0/02/%D0%93%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8.jpg
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Хмурый тамагочи
При словах "любительский клуб, открытый для разнообразия" сразу представил "Голубую устрицу". Ну вот ощущение, что именно так он и выглядит.
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f42h45d84q
А что уже и сказать медики нельзя…так там их полкоманды наверняка, он просто это подчеркнул
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SmokingShadow
подходишь к коллеге такой "тебе не хватает характера " (про себя "ах ты безхребеный #######)
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Krauvec Cool
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Ебздрогыч
Сначала играл как #####, потом стал играть с ########. Главное со временем не стать #######
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