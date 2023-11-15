Футболист, наказанный за гомофобное ругательство, провел тренировку в ЛГБТ-клубе.

Напомним, полузащитник « » дал интервью в перерыве матча с «Марселем», сказав: «Нам не хватает характера. Простите меня за такой термин, но мы играем как педики». За это высказывание он был дисквалифицирован на 1 матч.

В рамках санкций, введенных LFP (Профессиональной футбольной лигой Франции – Sports.ru) Ндорам также должен был принять участие в акции против гомофобии. Во вторник он руководил тренировкой в «ПанамБойз энд Герлз Юнайтед» – любительском футбольном клубе, который ставит своей целью борьбу с гомофобией.

«Я рад быть здесь, чтобы исправить свою ошибку», – сказал хавбек.

«ПанамБойз энд Герлз Юнайтед» – любительский клуб, основанный в 2013 году, партнер LFP. Его описывают как «на 100% инклюзивный футбольный клуб из Парижа, открытый для разнообразия и борющийся с дискриминацией».

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