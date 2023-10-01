«Барса» хочет продать или обменять Фати в следующем году. Это поможет клубу подписывать новичков

«Барселона» не планирует возвращать Ансу Фати.

Каталонский клуб продолжает работать в условиях серьезных ограничений по зарплатам футболистов. В «Барсе» понимают, что им необходимо продавать игроков, чтобы иметь возможность осуществлять новые трансферы следующим летом. Так, «блауграна» готова продать , если получит устраивающее ее предложение.

В летнее трансферное окно « » отдала 20-летнего футболиста в аренду « ». Изначально речь шла о полноценном трансфере, но сам полузащитник отказался от такой сделки.

Каталонцы считают, что у Фати будет мало возможностей проявить себя в основном составе в случае возвращения. Клуб хочет продать игрока следующим летом или включить его в сделку по обмену игроками. «Барса» надеется, что Фати хорошо зарекомендует себя игрой за «Брайтон» и повысит свою трансферную стоимость.

Прошлым летом интерес к Ансу проявляли клубы АПЛ. «Атлетико» рассматривал возможность включения вингера в сделку по Жоау Феликсу.

В рамках текущего сезона АПЛ Фати провел 3 матча и забил 1 гол. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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