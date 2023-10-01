«Барса» хочет продать или обменять Фати в следующем году. Это поможет клубу подписывать новичков

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Брайтон Ансу Фати Футбол

«Барселона» не планирует возвращать Ансу Фати.

Каталонский клуб продолжает работать в условиях серьезных ограничений по зарплатам футболистов. В «Барсе» понимают, что им необходимо продавать игроков, чтобы иметь возможность осуществлять новые трансферы следующим летом. Так, «блауграна» готова продать Ансу Фати, если получит устраивающее ее предложение.

В летнее трансферное окно «Барселона» отдала 20-летнего футболиста в аренду «Брайтону». Изначально речь шла о полноценном трансфере, но сам полузащитник отказался от такой сделки.

Каталонцы считают, что у Фати будет мало возможностей проявить себя в основном составе в случае возвращения. Клуб хочет продать игрока следующим летом или включить его в сделку по обмену игроками. «Барса» надеется, что Фати хорошо зарекомендует себя игрой за «Брайтон» и повысит свою трансферную стоимость.

Прошлым летом интерес к Ансу проявляли клубы АПЛ. «Атлетико» рассматривал возможность включения вингера в сделку по Жоау Феликсу.

В рамках текущего сезона АПЛ Фати провел 3 матча и забил 1 гол. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
леннорыч-абрамович
Клубам АПЛ он нужен на запчасти что ли?
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инженер Управляющий
через 3-4 года такая же новость про Ямаля будет
+24
-16
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
воробей джек
Он же был Будущим Барсы?
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
MESSIya
Ответ воробей джек
Он же был Будущим Барсы?
Принял неправильное решение просто
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Ответ леннорыч-абрамович
Клубам АПЛ он нужен на запчасти что ли?
Забил за 3 выхода на замену в АПЛ больше, чем 100 млнный Мудрик за 2 сезона и в частности весь состав Чёлси за последние 3 матча))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Ответ воробей джек
Он же был Будущим Барсы?
Ключевое слово «был»...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Бондарчук
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Нельзя продавать парня. Будущая замена Месси. Они что с дуба рухнули ? Там дрибблинг и виденье поля сумасшедшее. Плюс он проворный очень как ранний Лео. Уже то что Фати выпускник Ла Массии - ставит его минимум на голову выше условного Беллингема. Остановите Лапорту.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
litmoscow
кркич, фати, ямаль...одно и то же)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий