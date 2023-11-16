Кейн хочет выиграть ЛЧ с «Баварией»: «От нас ждут победы, и я здесь, чтобы помочь»

Харри Кейн заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в составе «Баварии».

«Конечно, [давление ожиданий победы в ЛЧ] – это часть игры за один из крупнейших клубов мира.

От нас ждут победы в Лиге чемпионов, и я знаю, что я здесь, чтобы помочь в этом. Я тоже хочу ее завоевать», – сказал нападающий «Баварии» и сборной Англии в интервью FourFourTwo.

В текущем сезоне на счету Кейна 21 гол и 7 голевых передач в 16 матчах за «Баварию». Подробная статистика форварда доступна здесь.

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