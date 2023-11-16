Олег Романцев: «Отец был редким разгильдяем, жил только для себя. Когда он ушел к другой женщине, мать принципиально отказалась от алиментов: «Узнаю, кто с ним общается – прокляну»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Sports.ru Футбол

Олег Романцев рассказал о сложных отношениях с отцом после развода родителей.

– Вы писали, что принципиальность и честность – от мамы.

– Только от нее. Может быть, поведением. Может быть, с молоком. Наверное, такие вещи передаются на генном уровне. Отец был редким разгильдяем. Он жил только для себя. А мать старалась всем помочь. Вряд ли угодить, потому что она была самодостаточным человеком.

– Меня поразило, что она домой с работы возвращалась только около десяти вечера – полтора часа ехала на автобусе.

– Да. Но сейчас, будучи взрослым, я думаю, что она все-таки могла вести себя по-другому. Я не осуждаю. Был бы я, как отец, сказал бы, что она сделала большую глупость. Даже подлость по отношению к нам. Но поскольку я, как мать, я ее понимаю и одобряю.

– Что вы имеете в виду?

– Когда он ушел к другой женщине, она отказалась от алиментов. А он получал прилично – был директором большого предприятия, его пригласили в Уссурийск на Дальний Восток. А она – обычная швея за 120 рублей.

– Принципиально не хотела денег от него?

– Именно принципиально. «Узнаю, кто с ним общается – прокляну», – это ее слова. Но у нас даже мысли не было поехать с отцом. Хотя там жизнь другая совершенно – заработки большие, питание одними шашлыками. Могли жить по-другому. Но повторяю: ни о чем не жалею.

– С отцом в итоге не общались?

– Не знаю, рассказывать или не рассказывать… Мы жили в таком районе, что брат попал в тяжелую ситуацию. Драка. Кому-то ляльник хорошо начистил. Его обвинили – грозил серьезный срок. Сидел в КПЗ.

Я узнал номер отца у его друзей. Тогда, чтобы позвонить, нужно было прийти на почту, заказать звонок, ждать. Дозвонился до него в Уссурийск: «У тебя же здесь связи остались. Попроси, чтобы разобрались. Вины-то его особой нет, подрались люди». У него действительно связи были на самом высоком уровне – первые секретари, крайкомы. В общем, [отец] сказал перезвонить ему через два-три дня.

Я перезвонил. Не берет трубку и не берет. Сижу час. Сижу два. Сижу три. Пришел на следующий день – не берет. Телефонистка говорит: «Сынок, чего ты себя мучаешь? Не возьмет он трубку». И я перестал ходить.

Проходит три-четыре дня, приезжает какой-то хрен, который с ним там работал. Заходит к матери: «Несчастье случилось. Иван Николаевич в аварию попал. Разбился насмерть». Поплакали, погоревали – нет отца.

Проходит лет пять-шесть. Я попадаю в Москву. Выходим в Высшую лигу, собираемся в ресторане «Кооператор» в Тарасовке. Сидим, разговариваем, немножко выпиваем шампанского. Вдруг хозяин ресторана Амиран Ильич заходит: «Там какой-то мужик. Говорит, что твой отец». Сашка Прохоров ему кричит: «Гони эту пьянь! У Олега нет отца». Амиран Ильич ушел, но быстро вернулся: «Все равно говорит, что твой отец». Выхожу – действительно отец. «Ох, воскрес!» Он начал что-то объяснять… Что жизнь такая, короче. Говорю: так и сказал бы, что помогать не будешь, чего ты меня лечишь. А он: ну вот, у меня жена, ребенок, все дела.

Сказать, что простил, – нет. Но жил он у меня, познакомился с женой и детьми. Но потом мы не стали переписываться. Он иногда звонил, дети его звонили. Не то чтобы напрашивались, но хотели там что-то… Я не отвечал. Я ему мать не прощу. Тащила нас на своих жилах, – сказал бывший главный тренер «Спартака» в интервью Sports.ru.

Олег Романцев – очень важный разговор о жизни

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavochkin12
а голубей у отца не было случайно?
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Ответ Lavochkin12
а голубей у отца не было случайно?
Руби, сынок, руби!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavochkin12
Ответ Oleg Olegov
Руби, сынок, руби!
ты пошто мамку обидел?!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Во какое время. Трудно жили, но были принципы. В том числе и у женщин.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Бабушка соседка рассказывала часто похожую историю - про принципиальный отказ от алиментов гулящего мужа. Не понимаю этого - не для себя, для детей же. К чему это?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
T622222
Ударила желтая водица в голову вот он и вошкался….
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ответ Назар Игорь
Зачем он всë это выложил? Об ушедших или хорошо, или ничего.
Вторая часть поговорки- «кроме правды»😁
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дэннис Молинарев
С чего вдруг стали куски из его не новой книги публиковать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
КБ Сергей
Зачем рвать большой, хороший материал на кусочки??? Каждый раз одно и то же, на…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
charly_54
Ответ Назар Игорь
Зачем он всë это выложил? Об ушедших или хорошо, или ничего.
Это только часть поговорки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ответ rigobersong
Типичные яжематери, ладно по залету случайно залетела бы и мужик убежал, а то сознательно рожала от одного несколько детей, а потом внезапно он стал #######:))
Тогда не было того, что мы сейчас называем #яжмать. Тогда женщины и правда на себе много тащили, много работали. И не считали, что им все должны. И тут скорее и правда достал. Обычно тогда терпели, даже непутевых.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ответ КБ Сергей
Зачем рвать большой, хороший материал на кусочки??? Каждый раз одно и то же, на…
Лучше по ютьюбу смотреть вью или книга. Романцева вообще интересно смотреть и слушать. Такой ламповый, всегда в воспоминаниях. Но без истерики и агрессии в чью либо сторону и без излишнего пафоса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий