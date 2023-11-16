Анчелотти об изменениях в футболе: «Это не тот же вид спорта, что в 1990-х. Меня называют человеком старой школы, но я еще работаю. Значит, я хорошо адаптировался»

Карло Анчелотти высказался об изменениях в футболе.

«Он менялся, меняется и будет меняться. Как по интенсивности, так и по правилам, тренировкам и методике. Это не тот вид спорта, в который играли в 1990-х. Игроки стали более профессиональными, чем раньше.

Спустя 30 лет я все еще работаю, и это означает, что я хорошо адаптировался к переменам. Технологии изменили нашу жизнь. Члены моего тренерского штаба говорят, что я человек старой школы. Мне нравятся технологии, и я стараюсь использовать их в своей работе», – сказал главный тренер « ».

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