Анчелотти об изменениях в футболе: «Это не тот же вид спорта, что в 1990-х. Меня называют человеком старой школы, но я еще работаю. Значит, я хорошо адаптировался»
Карло Анчелотти высказался об изменениях в футболе.
«Он менялся, меняется и будет меняться. Как по интенсивности, так и по правилам, тренировкам и методике. Это не тот вид спорта, в который играли в 1990-х. Игроки стали более профессиональными, чем раньше.
Спустя 30 лет я все еще работаю, и это означает, что я хорошо адаптировался к переменам. Технологии изменили нашу жизнь. Члены моего тренерского штаба говорят, что я человек старой школы. Мне нравятся технологии, и я стараюсь использовать их в своей работе», – сказал главный тренер «Реала».
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Тем временем люди о Сакки: бист, новатор, один из лучших в истории.
Анчелотти: всевозможные кубки с Реалом(в двух заходах) и Миланом, АПЛ с Челси показывая великолепный футбол.
Люди: физрук, автобусник, ничего не придумал кроме как поставить примитивный футбол.))
Спасибо за чемпионство 2010💙 Никогда не забуду ту бешеную команду и игру
Карло это смекнул и держит баланс между относительно строгим дядькой и батей для игроков, типа свой в доску.
В то время как условный Моуринью всё пытается создать команды-банды по образу Порту и Интера, где он главный и единственный авторитет. В итоге всех достаёт и его сливают на 3 сезон.
Анчелотти более гибко подходит к контактам с более изнеженным поколением игроков, поэтому до сих пор в строю.