Анчелотти об изменениях в футболе: «Это не тот же вид спорта, что в 1990-х. Меня называют человеком старой школы, но я еще работаю. Значит, я хорошо адаптировался»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти высказался об изменениях в футболе.

«Он менялся, меняется и будет меняться. Как по интенсивности, так и по правилам, тренировкам и методике. Это не тот вид спорта, в который играли в 1990-х. Игроки стали более профессиональными, чем раньше.

Спустя 30 лет я все еще работаю, и это означает, что я хорошо адаптировался к переменам. Технологии изменили нашу жизнь. Члены моего тренерского штаба говорят, что я человек старой школы. Мне нравятся технологии, и я стараюсь использовать их в своей работе», – сказал главный тренер «Реала». 

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21 комментарий

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QWertY
Сакки: смог выигрывать только с топовым Миланом, где в нападении были Райкард, Гуллит и Ван Бастен, а в нападении топари в виде Барези, Тассоти и Анчелотти. Далее были позорные увольнения из Бильбао и во втором заходе в Милане. Все, на этом карьера окончена.
Тем временем люди о Сакки: бист, новатор, один из лучших в истории.

Анчелотти: всевозможные кубки с Реалом(в двух заходах) и Миланом, АПЛ с Челси показывая великолепный футбол.
Люди: физрук, автобусник, ничего не придумал кроме как поставить примитивный футбол.))
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SCHOKKKK
Один из самых крутых, вариативных и дипломатичных тренеров современности, которому не страшны годы, новые футболисты, новые поколения и тенденции.
Спасибо за чемпионство 2010💙 Никогда не забуду ту бешеную команду и игру
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Сикарио
Карло эталон тренера.
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Фан Рубина
Ответ Борис Потапкин
какую же несоответствующую реальности телегу Вы выдали) кроме того, что Анчелотти - глыба, разумеется)
Телега полностью соответствует реальности.
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Фан Рубина
Да, с тех пор футбол деградировал, превратился в бей-беги. Как деградировали и массовые тренеры до уровня физруков. Единицы могут выйти за 1-2 стандартные бей-беги тактики. Ещё меньше единиц, выйдя за их пределы, могут что-то выиграть. Так что да, по меркам европки Анчелотти - глыба. )
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Montenegro Serbian
Как мне кажется, что главная фишка Анчелотти в том, что он один из первых мастодонтов старой тренерской школы смекнул, что с современными футбольными звёздами нужно быть ГИБКИМ: уже не проканает кидание бутс в голову, накачки как у Магата и прочий жесткач и деспотизм. Тебя просто сольют и всё. Владельцам топ-клубов проще поменять главного тренера, чем полкоманды неугодных тренеру.
Карло это смекнул и держит баланс между относительно строгим дядькой и батей для игроков, типа свой в доску.

В то время как условный Моуринью всё пытается создать команды-банды по образу Порту и Интера, где он главный и единственный авторитет. В итоге всех достаёт и его сливают на 3 сезон.
Анчелотти более гибко подходит к контактам с более изнеженным поколением игроков, поэтому до сих пор в строю.
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Pavelaznaurov
Умница,дипломат,замечательный специалист)
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QWertY
Ответ rigobersong
Так Сакки и был новатором, а карлуха бегала по реалам, псж, бавариям, челси. Что он выиграл с Эвертоном?:))
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rigobersong
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Борис Потапкин
Ответ Фан Рубина
Да, с тех пор футбол деградировал, превратился в бей-беги. Как деградировали и массовые тренеры до уровня физруков. Единицы могут выйти за 1-2 стандартные бей-беги тактики. Ещё меньше единиц, выйдя за их пределы, могут что-то выиграть. Так что да, по меркам европки Анчелотти - глыба. )
какую же несоответствующую реальности телегу Вы выдали) кроме того, что Анчелотти - глыба, разумеется)
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