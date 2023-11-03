Спортдиректор «Ньюкасла» о ставках Тонали: «Могли ли мы знать? Я 16 лет в этой сфере, и подобного еще не происходило, это настоящий шок. В мире с GDPR сложно понять, что можно проверять»

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Дэн Эшуорт Ставки на футбол Сандро Тонали Футбол

Спортивный директор «Ньюкасла» поделился мыслями об отстранении Сандро Тонали.

Полузащитник, приобретенный у «Милана» за 70 млн евро и бонусы, дисквалифицирован на 10 месяцев из-за ставок на футбол.

«С той минуты, как это произошло, начинаешь смотреть на себя со стороны. Что можно было сделать лучше? Что я мог сделать лучше? Какие уроки можно извлечь? Могли ли мы знать об этом? Должны ли мы были об этом знать? Он топ-футболист, важное приобретение, нам будет его не хватать.

Мне сложно понять, что другие клубы знают или не знают. Мы можем лишь заниматься своим внутренним расследованием. Я просто не знаю, мне сложно ответить [знал ли «Милан» о нарушениях хавбека].

Я 16 лет в этой сфере, и ничего подобного еще не происходило. Мы гордимся тем, насколько мы осмотрительны, тратим много времени на изучение характера игрока, его спортивных качеств. Но в мире, где действует Общий регламент защиты персональных данных (GDPR), сложно разобраться, что можно знать, а чего знать нельзя, что можно проверять, а что нельзя.

Мы еще ничего не придумали. Когда я говорю с другими спортивными и генеральными директорами, то встает вопрос: как вообще можно было об этом знать? Это был настоящий шок, большой сюрприз. Для нас всех такое в новинку», – сказал Дэн Эшуорт.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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1 комментарий

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Е.Р.
Нечего иметь дел с Миланом, а особенно Ювентусом. Вот и всё.
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