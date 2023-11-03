«Милан» о предположениях, что в клубе были в курсе игровой зависимости Тонали: «Мы впервые прочитали в прессе, больше ничего не знаем»

Теги Милан Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Дэн Эшуорт Ставки на футбол Сандро Тонали Футбол

«Милан» ответил на предположения о том, что он знал о проблемах Сандро Тонали.

Дэн Эшуорт, спортивный директор «Ньюкасла», которому «россонери» продали хавбека за рекордные для себя 70 млн евро и бонусы, сегодня заявил, что ему трудно рассуждать насчет того, был ли итальянский клуб в курсе игровой зависимости игрока и ее последствий.

«Мы впервые узнали о зависимости Тонали из прессы, и мы знаем только то, о чем прочитали. Больше ничего мы не знаем», – отреагировали в «Милане».

Спортдиректор «Ньюкасла» о ставках Тонали: «Могли ли мы знать? Я 16 лет в этой сфере, и подобного еще не происходило, это настоящий шок. В мире с GDPR сложно понять, что можно проверять»

«Ньюкасл» пригрозил «Милану» судом из-за бана Тонали за ставки. Игроку не будут платить зарплату (Corriere dello Sport)

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15 комментариев

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Wesley
«Милан»: «Мы впервые узнали о существовании Тонали из прессы. До свидания, больше не звоните»
+19
-1
+18
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Arnoldinho
Не верю за 1,9
+12
0
+12
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Саша Пушкин
Ответ Arnoldinho
Не верю за 1,9
Тотал больше 15 человек в руководстве Милана, которые знали об этой истории за 1.03
+2
0
+2
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Михо
На компенсацию не надейтесь, заявили в Милане😃
+2
-1
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Remedy
Ответ Arnoldinho
Не верю за 1,9
Верю 1,9
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Лагер
Рафик не виноват!
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Кокич
«Внимательнее надо было читать договор сделки», – отреагировали в «Милане».
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Виталий Ан
Думаю когда нибудь мы все же узнаем очень занимательную историю, как именно не был в курсе Милан.
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Cearvm
Милан и не признается, ему штраф дадут, если вдруг знал и продал. Явно есть какие-то такие правила. А вот Ньюкасл сам вряд ли что-то докажет.
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ooo000
ухаха
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BZB
Чтобы не потерять такие деньги, Милан может и порешить всех свидетелей.
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Егор Логвинов
Ага, не знали они. Играл здорово, был капитаном. В 2019-м году говорили, что это будущая легенда всего итальянского футбола. А тут раз и продали ни с того, ни с сего
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Jan Paskel
Вот Дон Сильвио я бы поверил, а тут...
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Кузя Гитарист
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«Милан»: «Мы впервые узнали о существовании Тонали из прессы. До свидания, больше не звоните»
Чуть не абасцался от смеха
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Ответ Лагер
Рафик не виноват!
Тут скорее "Мопед не мой" )
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