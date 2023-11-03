«Милан» о предположениях, что в клубе были в курсе игровой зависимости Тонали: «Мы впервые прочитали в прессе, больше ничего не знаем»

«Милан» ответил на предположения о том, что он знал о проблемах Сандро Тонали.

, спортивный директор «Ньюкасла», которому «россонери» продали хавбека за рекордные для себя 70 млн евро и бонусы, сегодня заявил, что ему трудно рассуждать насчет того, был ли итальянский клуб в курсе игровой зависимости игрока и ее последствий.

«Мы впервые узнали о зависимости Тонали из прессы, и мы знаем только то, о чем прочитали. Больше ничего мы не знаем», – отреагировали в « ».

Спортдиректор «Ньюкасла» о ставках Тонали: «Могли ли мы знать? Я 16 лет в этой сфере, и подобного еще не происходило, это настоящий шок. В мире с GDPR сложно понять, что можно проверять»

«Ньюкасл» пригрозил «Милану» судом из-за бана Тонали за ставки. Игроку не будут платить зарплату (Corriere dello Sport)

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!