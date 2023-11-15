Футболистке Маркович не нравится, когда ее называют «сексуальной»: «Это клише. Людям кажется, что женщина не может быть красивой и играть в футбол»
Футболистка Ана Маркович рассказала, что не любит, когда ее называют сексуальной.
«Все женщины показывают то, что они хотят показать. Я личность. Я не пытаюсь показать, какая я сексуальная, но мне нравится показывать, как я усердно работаю и что я веду здоровый, красивый и модный образ жизни, как мои друзья и семья, но мне не нравится, когда люди говорят, что я сексуальная, потому что это клише.
Я думаю, если бы я работала в сфере моды, меня бы не называли «сексуальной». Это происходит потому, что я играю в футбол, и, видимо, им кажется, что женщина не может быть красивой и играть в футбол. Я женщина, и мне нравится сочетать это», – сказала нападающая сборной Хорватии и «Грассхоппера».
Фото: инстаграм Аны Маркович
Футболистка Хорватии Маркович: «Мбаппе, Холанд и Неймар помогли бы нам, если бы ходили на женский футбол. Но приходили и получали удовольствие, а не просто присутствовали»
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Тема не раскрыта 😀
Ну что я могу сказать. Пусть говорит, что хочет. Я ожидал увидеть кого-то немного симпатичнее самки павиана, однако девица реально хороша. А для футболистки так вообще. Думаю, даже Смолов с Кокориным признают, что они менее красивы, чем она.
PS: по просьбам телезрителей добавили ее фото в "новость". Теперь знают все )
Тут друг спрашивает: никто ссылок не знает, где тема более раскрыта?
Женский футбол - абсолютно неинтересное, скучное соревнование со спортивной точки зрения. Но сколько понтов,
и сколько средств кидается на создание интереса к этому пузырю.
Сексуальной ей вот не нравится бедной. Бяда.
К внешности слово "сексапильная".
поставь рядом - не отличишь
Понты всё это и привлечение внимания. Ни одной девушке не хочется, чтобы её считали непривлекательной, в том числе и сексуально. Только если её не интересует секс в принципе, только футбол)
Футбол? Нет.
Но видимо для того и сделала - вареники на лице мало кому добавляют сексуальности) Тут уже другие определения более актуальны