Футболистке Маркович не нравится, когда ее называют «сексуальной»: «Это клише. Людям кажется, что женщина не может быть красивой и играть в футбол»

Теги Грассхоппер высшая лига Швейцария женский футбол девушки и спорт Футбол

Футболистка Ана Маркович рассказала, что не любит, когда ее называют сексуальной.

«Все женщины показывают то, что они хотят показать. Я личность. Я не пытаюсь показать, какая я сексуальная, но мне нравится показывать, как я усердно работаю и что я веду здоровый, красивый и модный образ жизни, как мои друзья и семья, но мне не нравится, когда люди говорят, что я сексуальная, потому что это клише.

Я думаю, если бы я работала в сфере моды, меня бы не называли «сексуальной». Это происходит потому, что я играю в футбол, и, видимо, им кажется, что женщина не может быть красивой и играть в футбол. Я женщина, и мне нравится сочетать это», – сказала нападающая сборной Хорватии и «Грассхоппера».

Фото: инстаграм Аны Маркович

Футболистка Хорватии Маркович: «Мбаппе, Холанд и Неймар помогли бы нам, если бы ходили на женский футбол. Но приходили и получали удовольствие, а не просто присутствовали»

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

64 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Попов
К такой новости обязательно нужно прикреплять фотографии
Тема не раскрыта 😀
+92
-1
+91
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Кто сексуальный ставьте плюс в чат
+89
-4
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SexyCow
Господи , сколько же говна у них в голове
+77
-4
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arty Novikoff
Коллеги, я посмотрел ее фото.

Ну что я могу сказать. Пусть говорит, что хочет. Я ожидал увидеть кого-то немного симпатичнее самки павиана, однако девица реально хороша. А для футболистки так вообще. Думаю, даже Смолов с Кокориным признают, что они менее красивы, чем она.
PS: по просьбам телезрителей добавили ее фото в "новость". Теперь знают все )
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
max_poe
Ответ Алексей Попов
К такой новости обязательно нужно прикреплять фотографии Тема не раскрыта 😀
вас услышали)
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Алексей Попов
К такой новости обязательно нужно прикреплять фотографии Тема не раскрыта 😀
Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями🥂
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Slava Vestiaz
Ей 22 года, будьте снисходительны)) в этом возрасте в башке у любого пола полно всякой чуши)) у этой дамы чушь звучит именно так "я красива, но не сексуальна". Какие-то тараканы из детства. Простим ей в силу её красоты и юности) тем более что её тараканы не деструктивны, в отличие от тараканов многих других представителей молодёжи.на этом ресурсе)
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крыс Пол
Зачем губы тогда сделала?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Владимирович
Запрещает называть себя сексуальной, но при этом позирует в сексуальной позе)
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VictorVallecano
Ответ SexyCow
Господи , сколько же говна у них в голове
Главное, не назвать ее сексуальной коровой.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jerry40
Хорошо, извини. Ты не сексуальная. А теперь то я что не так сказал?!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f42h45d84q
Так там и смотреть не на что, не футбол, а пародия…были секси может и сошло бы, как на бои в грязи посмотреть…
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<=Ubriaco_Belloccio=>
«Я не пытаюсь показать, какая я сексуальная»… выкладывает фотки в купальнике. Зашел в её инсту, куча фоток, где она на футбольном поле стоит так, чтобы мы могли заценить её зад. Куча фоток, где она прямо кричит нам, какая она красивая. Рукалицо. Или крест сними, или штаны надень.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Yoshiyuki Lewis
Ну она красивее Алишы Лемман будет ,ИМХО
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex1104
Судя по некоторым фотографиям она именно то, как усердно работает показывает. Но маловато пока таких фотографий! Тема не раскрыта совсем!
Тут друг спрашивает: никто ссылок не знает, где тема более раскрыта?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гаврила Ардалионович
Тема сисек не раскрыта.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Прочёл с ударением на первый слог и сразу вспомнил Семёна Марковича из одесской коммунальной квартиры.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
95 проуентов футболисток выглядят как мужики с длинными волосами, так что нам не кажется, а такие футболистки скорее исключение из правил. Футбол один из самых маскуливных видов спорта.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
Ответ SexyCow
Господи , сколько же говна у них в голове
Достаточно жениться, чтобы понять это)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вкус крабовых чипсов
Какая то каша у нее в голове… а вообще она ничего)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
И ведь в главных новостях такая вот пурга.
Женский футбол - абсолютно неинтересное, скучное соревнование со спортивной точки зрения. Но сколько понтов,
и сколько средств кидается на создание интереса к этому пузырю.
Сексуальной ей вот не нравится бедной. Бяда.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шайкин
Ответ Крыс Пол
Зачем губы тогда сделала?
Чтобы чётче кричать о своих правах!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bahmet2012
Слово сексуальная относится не к внешности.

К внешности слово "сексапильная".
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Прекрасное фото, и ворота и мячики
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jesse Boy
лицемерием попахивает. "сексуальной" она не любит, но фоточки провокационные в инстабук - это всегда пожалуйста.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Balt
Ну не нравится и не нравится. Всё равно называть будут. Это устоявшее. Хочет избавиться от клише сексуальной? Ну так пусть сделает что-то не сексуальное и перестнет выкладывать сексуальные фотки в полунеглеже. Правда женский футбол это нифига не сексуально на самом деле, но любители на всё находятся где бегают кобылки молодые. Так что, называли они и будут называть. Если только налысо не побреется (или сделает мужскую стрижку), накачает мышцы и перестанет брить все нежные места. Но и в этом случае... найдутся те кто назовут секси и она такая "Да твою ж...аааа !!!" ))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
судя по фоткам в гугле она 1 в 1 Алиша Леманн)
поставь рядом - не отличишь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар М
поэтому такое выражение лица на фото?) Настолько сильно не нравится?)
Понты всё это и привлечение внимания. Ни одной девушке не хочется, чтобы её считали непривлекательной, в том числе и сексуально. Только если её не интересует секс в принципе, только футбол)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KLINTAN-din
Ух! Какая сосочка! Играть то умеет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мистер Уайт
Красивая? Да.
Футбол? Нет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Может, но очень часто профессиональный спорт изменяет тело женщины в несимпатичный вид
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аврал
Зачем фотки в инсте в купальниках,белье,кокетливо прикрыв сиськи и прочее...если вы не хотите быть "сексуальными"?Зачем?Вон мусульманки не хотят ,ходят в лахах с головы до ног.Странные порой женщины выдают пассажи..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Герман Ткаченко
Посмотрел на фото, сразу осознал - футболистка!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mitos
Честно не понял, что она хотела сказать) Но деваха вроде ничего так)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Peter Parker
Ответ Slava Vestiaz
Ей 22 года, будьте снисходительны)) в этом возрасте в башке у любого пола полно всякой чуши)) у этой дамы чушь звучит именно так "я красива, но не сексуальна". Какие-то тараканы из детства. Простим ей в силу её красоты и юности) тем более что её тараканы не деструктивны, в отличие от тараканов многих других представителей молодёжи.на этом ресурсе)
Да вроде не такая и чушь. Как я понял, она хочет чтобы ее красоту оценивали адекватно, скажем, как красивую природу, а не в духе: ля, какая, я бы вдул гыгыгы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
L.A.S_Vegas_777_
Понятно, поток блондинки...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шайкин
Ответ bahmet2012
Слово сексуальная относится не к внешности. К внешности слово "сексапильная".
Не давай ньюфемкам новый повод для чего-то там чем они занимаются
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hola Hola
Честно говоря, комментировать - только портить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий
Только две родинки? Да, увы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SergeyRussia
Теперь получается и говорить ничего нельзя …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angelgirl
Фотка где? О чем разговаривать? Покажи сначала, что ты не как все остальные футболистки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andre Remati
Ответ Slava Vestiaz
Ей 22 года, будьте снисходительны)) в этом возрасте в башке у любого пола полно всякой чуши)) у этой дамы чушь звучит именно так "я красива, но не сексуальна". Какие-то тараканы из детства. Простим ей в силу её красоты и юности) тем более что её тараканы не деструктивны, в отличие от тараканов многих других представителей молодёжи.на этом ресурсе)
Нет. Не простим. Не важно насколько красивая женщина, если она окружающим выносит мозги, то она не стоит никакого внимания.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Velirpa
Ответ Arty Novikoff
Коллеги, я посмотрел ее фото. Ну что я могу сказать. Пусть говорит, что хочет. Я ожидал увидеть кого-то немного симпатичнее самки павиана, однако девица реально хороша. А для футболистки так вообще. Думаю, даже Смолов с Кокориным признают, что они менее красивы, чем она. PS: по просьбам телезрителей добавили ее фото в "новость". Теперь знают все )
клоуны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильдар М
Ответ Крыс Пол
Зачем губы тогда сделала?
Вот я о том же подумал, когда фото увидел после новости)
Но видимо для того и сделала - вареники на лице мало кому добавляют сексуальности) Тут уже другие определения более актуальны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аль Шинник
Смею её заверить, это не клише, она действительно недурна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
max bogomazov
Кто это такая вообще? Ну обычная ничего такого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
prus_3
Пусть говорит что угодно, но "ябывдул". Нравится это брутальное и вместе с тем наивное восхищение женской красотой из тех давних, допотопных времен. И повторил бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
LaffyTaffy
по фотке то очень даже ничего такая Ана, да ещё на фоне пещеры, что как бы намекает...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДЖИН
Все и так видят что она хочет всем показывать Маркович....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Честный контроль
А дура то хороша!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий