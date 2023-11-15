Футболистке Маркович не нравится, когда ее называют «сексуальной»: «Это клише. Людям кажется, что женщина не может быть красивой и играть в футбол»

Футболистка Ана Маркович рассказала, что не любит, когда ее называют сексуальной.

«Все женщины показывают то, что они хотят показать. Я личность. Я не пытаюсь показать, какая я сексуальная, но мне нравится показывать, как я усердно работаю и что я веду здоровый, красивый и модный образ жизни, как мои друзья и семья, но мне не нравится, когда люди говорят, что я сексуальная, потому что это клише.

Я думаю, если бы я работала в сфере моды, меня бы не называли «сексуальной». Это происходит потому, что я играю в футбол, и, видимо, им кажется, что женщина не может быть красивой и играть в футбол. Я женщина, и мне нравится сочетать это», – сказала нападающая сборной Хорватии и « ».

Фото: инстаграм Аны Маркович

Футболистка Хорватии Маркович: «Мбаппе, Холанд и Неймар помогли бы нам, если бы ходили на женский футбол. Но приходили и получали удовольствие, а не просто присутствовали»

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