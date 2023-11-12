Ривалдо и сестру Неймара подозревают в финансировании попытки переворота в Бразилии в январе. Они жертвовали деньги госпел-исполнителю, собиравшему средства на нужды протестующих

Теги Сборная Бразилии по футболу происшествия Ривалдо Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Луис Инасио Лула да Силва Политика деньги Жаир Болсонару Футбол

Ривалдо и сестра Неймара могли финансировать попытку переворота в Бразилии.

В январе 2023 года сторонники Жаира Болсонару, ранее проигравшего президентские выборы Луле да Силве, предприняли попытку захвата резиденции президента в Бразилиа. К подавлению протестов была привлечена армия Бразилии, был задействован военный вертолет.

По информации CNN, бывшего игрока сборной Бразилии Ривалдо и сестру Неймара, инфлюэнсера Рафаэллу Бекран, подозревают в спонсировании протестов сторонников Болсонару. Федеральная полиция расследует их пожертвования госпел-исполнителю Соломону Виейре, собиравшему деньги на нужды протестующих.

Сообщается, что Ривалдо пожертвовал Виейре около 50 тысяч бразильских реалов (около 10,2 тысячи долларов – Sports.ru). Сумма пожертвований от сестры Неймара составила около 3 тысяч реалов, или 612 долларов. Платежи были проведены в период с конца ноября по начало декабря, когда протесты находились на стадии активной подготовки.

Расследование будет проведено на основании отчетов, предоставленных Соломоном Виейрой – по словам окружения певца, в общей сложности было собрано около 2 млн реалов.

Отметим, что Неймар участвовал в избирательной кампании Жаира Болсонару. Форвард сборной Бразилии записал видеоролик в поддержку политика, где станцевал под мелодию его избирательной кампании.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Звучит как завязка нового бразильского сериала
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Федеральная полиция расследует их пожертвования госпел-исполнителю Соломону Виейре, собиравшему деньги на нужды протестующих.

Он пел в церкви "Богородица, Лулу да Силву прогони"?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сикарио
Скоро еще парочка уголовников из Барселоны появится)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katya Andreychuk
мем про "ЧИВО #####?"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фан Рубина
Поставил не на того кандидата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей маяк
Когда есть деньги обычно и амбиций много.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий