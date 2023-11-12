Ривалдо и сестру Неймара подозревают в финансировании попытки переворота в Бразилии в январе. Они жертвовали деньги госпел-исполнителю, собиравшему средства на нужды протестующих
Ривалдо и сестра Неймара могли финансировать попытку переворота в Бразилии.
В январе 2023 года сторонники Жаира Болсонару, ранее проигравшего президентские выборы Луле да Силве, предприняли попытку захвата резиденции президента в Бразилиа. К подавлению протестов была привлечена армия Бразилии, был задействован военный вертолет.
По информации CNN, бывшего игрока сборной Бразилии Ривалдо и сестру Неймара, инфлюэнсера Рафаэллу Бекран, подозревают в спонсировании протестов сторонников Болсонару. Федеральная полиция расследует их пожертвования госпел-исполнителю Соломону Виейре, собиравшему деньги на нужды протестующих.
Сообщается, что Ривалдо пожертвовал Виейре около 50 тысяч бразильских реалов (около 10,2 тысячи долларов – Sports.ru). Сумма пожертвований от сестры Неймара составила около 3 тысяч реалов, или 612 долларов. Платежи были проведены в период с конца ноября по начало декабря, когда протесты находились на стадии активной подготовки.
Расследование будет проведено на основании отчетов, предоставленных Соломоном Виейрой – по словам окружения певца, в общей сложности было собрано около 2 млн реалов.
Отметим, что Неймар участвовал в избирательной кампании Жаира Болсонару. Форвард сборной Бразилии записал видеоролик в поддержку политика, где станцевал под мелодию его избирательной кампании.
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