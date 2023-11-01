«Унион» проиграл 11 матчей подряд. Команда Фишера была 4-й в прошлой Бундеслиге и выступает в ЛЧ

«Унион» потерпел одиннадцатое поражение подряд.

Команда Урса Фишера уступила « » (0:1) во 2-м раунде Кубка Германии и выбыла из соревнования.

Также берлинцы проиграли все осенние матчи в Бундеслиге и Лиге чемпионов. В последний раз они набирали очки в каком-либо турнире 26 августа.

В чемпионате Германии «Унион», занявший по итогам прошлого сезона 4-е место, идет 15-м с 6 очками после 9 туров. В Лиге чемпионов клуб занимает 4-е место в группе с «Реалом», «Наполи» и «Брагой», не набрав ни одного балла.

В следующей игре команда встретится с «Айнтрахтом» – это случится 4 ноября.

«Унион» не играет в ЛЧ на своем стадионе. Почему?

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